Impfpflicht: Technische Probleme verzögern Umsetzung bis April

Bundeskanzler Karl Nehammer (VP) ist sicher: "Die Impfpflicht wird kommen." Auch sein grüner Regierungspartner, die SPÖ und die Neos gingen bis gestern davon aus, dass ab Februar eine allgemeine Impfpflicht gilt.

Möglicherweise tritt das Gesetz wirklich mit 1. Februar in Kraft. Umgesetzt werden kann es jedoch frühestens ab April. Das geht aus der Stellungnahme von ELGA zum Gesetzestext hervor.

ELGA bedeutet "Elektronische Gesundheitsakte". Das dafür zuständige Unternehmen erledigt im Auftrag des Gesundheitsministeriums die Vernetzung von Gesundheitsdaten.

"Die ELGA GmbH und deren Umsetzungspartner werden für die technische Umsetzung der Impfpflicht über das nationale Impfregister mindestens bis zum 1. April 2022 benötigen", heißt es in der Stellungnahme.

Laut Geschäftsführer Franz Leisch wurde ELGA bei der Erstellung des Begutachtungsentwurfes nicht befragt, daher seien "hinsichtlich der Erfassung der Ausnahmen im Impfregister und der dafür notwendigen Umsetzungszeiten Änderungen geboten".

Zeitplan wird nicht halten

Die Regierungsparteien möchten, dass die Impfpflicht am 1. Februar in Kraft tritt. Vierteljährlich sollen so genannte Impfstichtage stattfinden, der erste war für 15. März geplant. An diesem Tag müssten alle impfpflichtigen Personen geimpft sein oder einen Ausnahmegrund im Zentralen Impfregister eingetragen haben.

Wer dagegen verstößt, wird von der Bezirksverwaltungsbehörde mit bis zu 3600 Euro bestraft.

ZIB 1: Die Einführung der Impfpflicht ab Februar könnte wackeln. Laut ELGA GmbH ist die technische Umsetzung der Maßnahme erst frühestens ab April möglich.

Aus dem Gesundheitsministerium hieß es gestern nach den Aussagen der ELGA-Verantwortlichen: Sollte aus technischen Gründen eine Änderung im Fristenlauf ab 15. März notwendig sein, werde das "selbstverständlich berücksichtigt". Dies ändere nichts am Inkrafttreten der Impfpflicht mit Anfang Februar.

Laut ELGA könnte die Verzögerung "für ein Anreizsystem mittels Gutscheinen für alle mit drei Teilimpfungen genutzt werden".

Auch von anderer Seite kommt Kritik am Gesetzesentwurf: Die Arbeitsgemeinschaft der Datenschützer warnt vor "Tabubrüchen". Es werde eine Art Rasterfahndung eingeführt, damit drohe ein "bürokratischer Lockdown". Der Entwurf zu einer Strafverfügungsdatei sei "überschießend".

Kein Problem mit der Impfpflicht hat die Universitätenkonferenz; nur so werde eine hohe Durchimpfungsquote erreicht.

"Schwurblergruppen" aktiv

Indessen fluten Impfgegner die Parlaments-Website mit gleichlautenden Serieneinträgen. Bis Freitag gab es mehr als 61.000 Einwendungen. Am 17. Jänner soll das Gesetz im Gesundheitsausschuss im Nationalrat behandelt werden.

Der Gesundheitssprecher der Grünen, der Welser Ralph Schallmeiner, sagt zu den OÖN, es gebe zahlreiche Aufrufe "in Schwurblergruppen", negative Stellungnahmen zu schicken. 61.000 Einwendungen erweckten den Eindruck von massenhafter Kritik, "aber das muss man relativieren."

