Identitäre: Vorwarnung oder Verschwörung?

Auf einen Bruch des Amtsgeheimnisses und eine Vorwarnung Sellners deute hin, dass dieser die mit dem späteren Christchurch-Attentäter ausgetauschten Mails – in denen er ein Treffen anregte – nicht einmal eine Stunde vor der Hausdurchsuchung gelöscht habe. Zudem habe Sellner ein Handy in einem Blumentopf versteckt und bei der Razzia erst auf Druck vorgelegt. "Das ist ja nicht normal", so Pilz gestern, er verlangte "ein weiteres Mal Aufklärung" und mutmaßte, dass noch mehr Mails gelöscht worden sein könnten.

FP-Generalsekretär Christian Hafenecker forderte Pilz in einer Reaktion auf, Beweise für seine "waghalsigen Theorien" vorzulegen, ansonsten sei die Behauptung einer Vorwarnung nur "krude Verschwörungstheorie", sagte Hafenecker.