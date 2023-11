Grenzkontrollen zu Tschechien um weitere 20 Tage verlängert

Österreich verlängert die Mitte Oktober verhängten Grenzkontrollen zu Tschechien um weitere 20 Tage. Das kündigte das Innenministerium Donnerstagabend an. Die Kontrollen seien nicht nur zur Bekämpfung der Schleppermafia notwendig, sondern in der aktuellen Situation "auch eine wichtige Maßnahme zur Terrorismusbekämpfung", erklärte Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) in einer schriftlichen Stellungnahme.

Neben der Grenze zu Tschechien kontrolliert Österreich derzeit auch die Grenzen zur Slowakei, Ungarn und Slowenien. An allen übrigen Grenzen gebe es "intensive Kontrollen im grenznahen Raum", wurde betont. Während die Kontrollen zu Ungarn und Slowenien schon seit 2015 in Kraft sind, wurde an der tschechischen und slowakischen Grenze in der Vergangenheit jeweils nur für vergleichsweise kürzere Zeiträume kontrolliert. Die aktuellen Kontrollen zur Slowakei wurden Anfang Oktober begonnen, zwei Wochen später jene gegenüber Tschechien.

