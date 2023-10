Falschaussage-Prozess: Erste Aussage von Kurz

Da waren’s nur noch zwei. Nach dem Ausscheiden der ehemaligen Casinos-Chefin Bettina Glatz-Kremsner geht der Prozess wegen Falschaussage heute nur mehr mit Ex-Kanzler Sebastian Kurz (VP) und dessen ehemaligem Kabinettschef Bernhard Bonelli als Beschuldigte weiter.

Nachdem sich Glatz-Kremsner vor allem im Hinblick auf ihre Aussagen vor der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) fehlereinsichtig gezeigt hatte, bot ihr Richter Michael Radasztics eine Diversion. Verzichtet die Anklage auf einen Einspruch, ist für die pensionierte Managerin mit einer Geldbuße von 104.060 Euro das Verfahren endgültig erledigt.

Der von Bonelli-Anwalt Werner Suppan aufgegriffene Fehler im Strafantrag beschäftigte gestern VP-Generalsekretär Christian Stocker. Darin war eine Aussage von Ex-Finanzminister Gernot Blümel fälschlicherweise auch dessen Nachfolger Hartwig Löger (beide VP) zugeordnet worden.

Der Verweis auf einen Screenshot sei schlicht ein paar Zeilen zu tief angesetzt worden. Man habe den Fehler umgehend korrigiert, der Strafantrag sei dennoch korrekt, hieß es seitens der WKStA. Stocker forderte dennoch eine Prüfung "der Fehlleistung" durch Justizministerin Alma Zadic (Grüne), um jeden Anschein mangelnder Objektivität zu vermeiden.

Heute haben Kurz und Bonelli ab 9.30 Uhr im Schwurgerichtssaal erstmals die Gelegenheit, in eigenen Worten gegen den Vorwurf der Falschaussage im Ibiza-Untersuchungsausschuss aufzutreten. Zunächst wird Richter Radasztics die Fragen stellen, danach sind die beiden Vertreter der WKStA an der Reihe. Am Mittwoch hat Glatz-Kremsner von ihrem Recht Gebrauch gemacht, die Fragen der Anklage nicht zu beantworten.

