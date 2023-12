Causa Pilnacek: Zadic beauftragt Korruptionsexperten mit Prüfung

Justizministerin Alma Zadic (Grüne) hat am Freitag mit dem Korruptionsexperten Martin Kreutner (siehe Kasten) den Leiter der angekündigten Untersuchungskommission vorgestellt. Das Gremium soll prüfen, ob es Interventionen von politischen Parteien in der Justizverwaltung gegeben hat. Den Anstoß dafür lieferte der jüngst verstorbene und einst mächtige Justiz-Sektionschef Christian Pilnacek.

In einem heuer im Sommer heimlich in einem Wiener Lokal aufgezeichneten Gespräch beschwerte sich Pilnacek über Versuche von VP-Politikern, ihn zum "Abdrehen" von Ermittlungen und Hausdurchsuchungen zu bewegen, denen er widerstanden habe. Namentlich nannte er Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (VP). Zadic will nun Aufklärung, ob es diese versuchte Einflussnahme gegeben hat.

Außerdem lässt die Ministerin beginnend mit Pilnaceks Amtsantritt 2010 prüfen, ob es bis dato Einflussnahmen auf staatsanwaltschaftliche Vorgänge gegeben hat. "Wir meinen es mit dieser Untersuchungskommission ernst", sagte Zadic, die darauf verwies, dass sie gegenüber den Mitgliedern kein Weisungsrecht habe.

Bis zum Beginn der Arbeit am 15. Dezember werde er "fünf bis sechs" weitere Kommissionsmitglieder nominieren, darunter eines aus dem internationalen Fachbereich, kündigte Kreutner an.

Derzeit prüft auch die Staatsanwaltschaft Wien einen Anfangsverdacht gegen Sobotka wegen versuchter Bestimmung zum Amtsmissbrauch. Die Kommission werde diese Arbeit nicht doppeln, denn "wir sind nicht die Ober-Oberstaatsanwaltschaft", stellte Kreutner klar.

Sein Gremium werde die Akten, auch jene aus den U-Ausschüssen, studieren. Danach werde man Personen zu Interviews laden, wobei "wir keine Zwangsbefugnisse haben". Es werde auch die Möglichkeit geben, sich anonym an die Kommission zu wenden. Man wolle feststellen, ob Ermittlungen behindert worden sind. Wobei Interventionen oft verdeckt stattfinden würden. "Sie können einen Staatsanwalt auch damit lähmen, dass Sie ihn dreimal am Tag berichten lassen", sagte Kreutner. Ziel der Kommission sei es, strukturelle und systemische Mängel festzustellen. Darauf aufbauend werde man Empfehlungen abgeben.

Bis dahin wird es allerdings dauern. Die Untersuchungskommission soll bis 31. Mai 2024 arbeiten. Einen Abschlussbericht will Zadic am 15. Juni vorlegen. Ein "Gebot der Stunde" sei aber schon jetzt die Schaffung einer unabhängigen Generalstaatsanwaltschaft, sagte Zadic Richtung Koalitionspartner. (luc)

Erst Soldat, dann Polizist und zuletzt Aktivist

Als einen „der angesehensten Antikorruptionsexperten“ hat Justizministerin Alma Zadic (Grüne) Martin Kreutner (59) vorgestellt. Der Leiter der Untersuchungskommission blickt tatsächlich auf einiges an Erfahrung zurück. 2001 wurde der gebürtige Tiroler vom damaligen Innenminister Ernst Strasser (VP) mit der Leitung des neu gegründeten Büros für Interne Angelegenheiten (BIA) betraut.

In dieser „Polizei in der Polizei“ erwarb sich der ehemalige Nachrichtenoffizier beim Jagdkommando des Bundesheeres den Ruf eines untadeligen Ermittlers. 2010 schied der Jurist und Sozialwissenschaftler aus dem Ressort aus. Danach war Kreutner acht Jahre Dekan und Geschäftsführer der „International Anti-Corruption Academy“ in Laxenburg. Der IACA gehören 75 Mitgliedsstaaten an. In Sachen Compliance und Korruptionsbekämpfung war Kreutner auch als Berater der Vereinten Nationen, des Europarates, der OSZE, der Weltbank und von Transparency International tätig. Beim im Mai 2022 eingebrachten Antikorruptionsvolksbegehren war Kreutner einer der Proponenten. Für das Referendum, das unter anderem mehr Unabhängigkeit für Korruptionsstaatsanwälte forderte, gab es 308.000 Unterschriften.

Kreutners Gremium wurde als „Paragraf-8-Kommission“ nach dem Bundesministeriengesetz eingesetzt. Die Mitglieder sind weisungsungebunden. Zuletzt prüfte eine von Strafrechtlerin Ingeborg Zerbes geleitete Kommission die Ermittlungen zum Terroranschlag vom 2. November 2020.

