Bundesregierung: ÖVP und Grüne basteln am Finale

Die türkis-grüne Koalition verhandelt über ein Arbeitsprogramm für die verbleibenden Monate bis zum regulären Nationalratswahltermin im Herbst. Nachdem es zu Jahresbeginn Spekulationen über ein mögliches Vorziehen des Wahltermins gegeben hat, haben sich jüngst gewichtige Stimmen in beiden Parteien deutlich für ein Beibehalten des Herbst-Termins ausgesprochen.

Für das verbleibende halbe Jahr will man nun Punkte definieren, die noch gemeinsam umsetzbar sind, diese müssten auch nicht im ursprünglichen Regierungsprogramm stehen, hieß es. Grünen-Klubchefin Sigrid Maurer bezeichnete zuletzt in einem ORF-Interview eine Sicherheitsstrategie als wichtiges Projekt, "sowohl was militärische Sicherheit, Cybersicherheit, aber natürlich auch Klimasicherheit betrifft". "Wir brauchen eine Sicherheitsstrategie im Umgang mit Russland, in Bezug auf den Ausstieg aus russischem Gas. Auch das ist etwas, was wir in den nächsten Monaten bearbeiten werden", so Maurer.

Baukonjunktur ankurbeln

Bei den Gesprächen zwischen ÖVP und Grünen soll es aber auch um Maßnahmen gehen, mit denen man die Baukonjunktur ankurbeln kann. Wirtschaftskammer-Präsident Harald Mahrer, Mitglied im ÖVP-Vorstand, meinte am Mittwoch am Rande einer Pressekonferenz, dass die Regierung in diesem Bereich "in den kommenden Monaten noch ein Paket wird herlegen müssen". Auch die Maßnahmen zur Beendigung der Abhängigkeit von russischem Gas sollten verstärkt werden, so Mahrer.

Aus Koalitionskreisen hieß es, dass man für diese Woche noch mit keinem fertigen Programm rechne, weil in Wien Semesterferien sind und einige führende Koalitionsvertreter dies zum Urlauben nützen würden. Bis Ende Februar könne es aber so weit sein.

