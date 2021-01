Bezirks-Check: Die Infektionsrate in Tamsweg ist 20-mal höher als in Steyr

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen bleibt bundesweit trotz Lockdown relativ hoch – am Donnerstag waren es 1449. Vergleicht man die 94 Bezirke und Städte Österreichs, ergibt sich ein sehr unterschiedliches Bild.

Steyr-Stadt hat mit 23,6 Ansteckungen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche die geringste Sieben-Tage-Inzidenz, Tamsweg mit 513,6 eine um gut 20-mal höhere (letzter Platz). Das geht aus dem den OÖNachrichten vorliegenden Arbeitsdokument der Corona-Kommission hervor, die am Donnerstag tagte. Mit Urfahr-Umgebung und Linz-Stadt sind zwei weitere oberösterreichische Regionen in den Top Ten. Unter den schlechtesten zehn sind mit St. Johann und Salzburg-Stadt zwei weitere aus unserem Nachbarbundesland. Insgesamt finden sich je fünf Bundesländer an beiden Enden (Details siehe Kasten). In Oberösterreich liegen derzeit Steyr-Land (64,2) auf Platz vier und Linz-Land (66,7) auf Platz fünf, ganz hinten sind Gmunden (148,2), Ried (150,8) und Wels-Stadt (164,9).

Neben konkreten Clustern wie aktuell jene in St. Johann/Pongau (Skilehrer) und Schwaz (südafrikanische Mutation) spielen viele Faktoren eine Rolle bei der bezirksweisen Ausbreitung – sie eindeutig auszumachen, ist oft schwierig.

Der Linzer Lungenexperte Bernd Lamprecht vom Kepler Uniklinikum weist bei der Inzidenz auf den statistischen Effekt hin, dass in Regionen mit wenigen Einwohnern kleine Ausbrüche etwa in einer Familie schon große Veränderungen bringen können – im Gegensatz zu bevölkerungsreichen Regionen. Dass die Fallzahlen tendenziell in ländlichen Regionen höher sind, könne aber auch mit dem unterschiedlichen Sozialverhalten zu tun haben. "Wo das Vereinsleben beherzigt wird und es viele echte soziale Kontakte und dadurch mehr Treffen gibt, steigen Inzidenzen eher als in Städten, die etwas entsolidarisiert sind", sagt Lamprecht. Jedoch sei zu beachten: "Der Infektionsort muss nicht immer dort sein, wo man wohnt, sondern kann dort sein, wo man arbeitet oder pendelt." Die Frage, wie gut das Contact-Tracing funktioniert, beeinflusst die Inzidenz ebenso. Im Frühjahr sei hier etwa die Unterstützung der Bevölkerung noch größer gewesen, so Lamprecht. Und eine Rolle spielt natürlich, ob viel getestet wird. Wobei auch gilt: Je größer das Infektionsgeschehen, desto mehr Tests braucht es.

Im Bundesländervergleich hat sich Oberösterreich bei der Inzidenz in den vergangenen Wochen verbessert. Laut den Daten der Corona-Kommission (per 26. Jänner) ist unser Bundesland auf Platz eins, laut den gestrigen noch aktuelleren Daten der Gesundheitsagentur AGES auf Platz zwei (91,2), knapp hinter Wien (siehe Grafik). "Eine erfreuliche Entwicklung, aber auch nur eine Momentaufnahme", heißt es aus dem Büro von Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP).

Mutationen: 152 Fälle bestätigt

Die AGES bestätigte gestern die ersten fünf Fälle der ansteckenderen britischen Virusmutation in Oberösterreich – alle im Bezirk Gmunden. Zudem gibt es 36 Verdachtsfälle in acht Bezirken.

Bundesweit wurden bisher 149 Fälle der britischen Variante und drei Fälle der Südafrika-Variante bestätigt, berichtete Gesundheitsminister Rudi Anschober (Grüne): "Bisher ist das nachgewiesene Vorkommen regional extrem unterschiedlich, gleichzeitig liegen uns noch zu wenige Zeitreihen für die Bewertung der Ausbreitungsdynamik vor." Für ein einheitlicheres Bild und Lockdown-Entscheidungen brauche man "weitere Daten und Parameter". Dem 71-Prozent-Anteil an Mutationen in einer Kläranlagenprobe in Bad Vöslau steht ein 17-Prozent-Anteil in einer Abwasserprobe aus Wien gegenüber.

Die zehn besten und schlechtesten Bezirke (aufgelistet nach der Sieben-Tage-Inzidenz (Infektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche, Daten aus der Corona-Kommission, Zeitraum 20. bis 26. Jänner):

1) Steyr-Stadt (OÖ) 23,6 - 2) Landeck (T) 42,8 - 3) St. Pölten-Stadt (NÖ) 46,8 - 4) Urfahr-Umgebung (OÖ) 52,3 - 5) Eisenstadt-Stadt (B) 54,0 - 6) Innsbruck-Stadt (T) 57,6 - 7) Linz-Stadt (OÖ) 60,5 - 8) Mistelbach (NÖ) 60,8 - 9) St. Pölten-Land (NÖ) 61,5 - 10) Villach-Stadt (K) 62,0

85) Salzburg-Stadt (Szbg) 204,5 - 86) Schwaz (T) 222,9 - 87) Südoststeiermark (St) 242,8 - 88) Rust (B) 252,5 - 89) Jennersdorf (B) 257,4 - 90) St. Johann (Szbg) 298,1 - 91) Lienz (T) 322,1 - 92) Hermagor (K) 326,8 - 93) Spittal (K) 337,4 - 94) Tamsweg (Szbg) 513,6

