Aufregung um Pläne für Asyl-Großquartier in Spittal an der Drau

Zunächst lief Bürgermeister Gerhard Köfer (Team Kärnten) dagegen Sturm. Nach einem Telefonat mit Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) dürfte es sich Quartiereigentümer Hans Peter Haselsteiner anders überlegt haben.

Gegenüber dem "Kurier" sagte der Industrielle: "Ja, wir hatten Gespräche mit der Bundesbetreuungsagentur. Aber die Vertragsgrundlage aus unserer Sicht war stets die Aufnahme von ukrainischen Flüchtlingen. Ich habe Rücksprache mit Landeshauptmann Peter Kaiser gehalten, und Kärnten erfüllt die Quoten für syrische und afghanische Flüchtlinge. Darum ziehen wir unser Angebot zurück."

Dem widerspricht das Innenministerium, es sei in den Verhandlungen stets um Asylwerber gegangen. Und ein Landeshauptmann-Sprecher bestätigte auf Anfrage das Telefonat, demzufolge das Quartier sehr wohl entstehen soll - allerdings nur ukrainischen Vertriebenen zur Verfügung stehen werde.

Kärnten als Schlusslicht?

Von der Bundesagentur für Betreuungs- und Unterstützungsleistungen (BBU) hieß es am Dienstag, dass momentan nur zwei Bundesländer (Wien und das Burgenland) ihre Betreuungsquote erfüllen: "Kärnten ist Schlusslicht bei der Quotenerfüllung", so BBU-Leiter Andreas Achrainer. Eine Absage für das Quartier in der ehemaligen Schuhfabrik lag am frühen Nachmittag laut einem Sprecher noch nicht vor.

Insgesamt sei die Causa "ein gutes Beispiel dafür, wie es der BBU unmöglich gemacht wird, Quartiere zu schaffen", so Achrainer. Gleichzeitig würden die Bundesländer aber auch nicht annähernd genügend Menschen in ihre Quartiere übernehmen: "Als Resultat sind unsere Kapazitäten ausgeschöpft und für neu ankommende Menschen droht die Obdachlosigkeit."

Landeshauptleute diskutieren mit Karner

Die Unterbringung von Asylwerbern wird bereits seit Wochen diskutiert – zuletzt sorgte etwa das Aufstellen von Zelten in Oberösterreich und Tirol für Diskussionen. Das Thema soll nun laut "Wiener Zeitung" auch am Mittwoch Abend bei einer Videokonferenz zwischen Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) und den Landeshauptleuten erörtert werden.

Aus Sicht der Kärntner Landesregierung erfüllt das Bundesland "seine humanitäre Verpflichtung bei der Aufnahme von Flüchtlingen zu mehr als 100 Prozent". Nur kämen eben keine Vertriebenen aus der Ukraine nach Kärnten und der Bund tue nichts, um diese auf die Länder aufzuteilen. So entstehe ein falscher Eindruck.