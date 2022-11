Land wird Asylwerber aus Zelten in Thalham übernehmen

Wie die OÖN aus dem Büro von Sozial-Landesrat Wolfgang Hattmannsdorfer (VP) erfahren haben, werden die rund 100 Asylwerber, die aktuell noch in Zelten untergebracht sind, nicht auf der Straße landen sondern in Landesbetreuung übernommen. "Das Land übernimmt ohnehin wöchentlich mehr als 100 Personen in bestehende und neue Quartiere", heißt es. Diesmal werden es eben verstärkt Asylwerber aus Thalham sein. Die Zuteilung müsse aber die Bundesbetreuungsagentur (BBU) vornehmen.

Wie berichtet, hat der Bürgermeister von St. Georgen im Attergau einen Räumungsbescheid erlassen, weil die Zelte nicht sturmfest seien. Die BBU hat daraufhin gewarnt, die Asylwerber würden in der Obdachlosigkeit landen. Es gebe schlicht keine Plätze, "sonst hätten wir ja keine Zelte aufgestellt", sagte BBU-Chef Andreas Achrainer, der ein weiteres Mal an die Länder appellierte, Quartiere zu schaffen. Trotz einiger Ankündigungen seien in der vergangenen Woche nur 280 Asylwerber von den Ländern übernommen worden. Mehr als 5000 seien weiterhin in der Bundesbetreuung.

"Drohkulisse nicht tragbar"

Sozial-Landesrat Wolfgang Hattmanndorfer (VP) hatte wiederum mit Unverständnis auf die Warnung der BBU reagiert. "Die Bundesagentur hat einen gesetzlichen Versorgungsauftrag. Ich erwarte, dass dieser wahrgenommen wird." Die "Drohkulisse Obdachlosigkeit" aufzubauen, sei "nicht tragbar und unwürdig", so Hattmannsdorfer in Richtung Bund.

Video: Am Montag wurde bekannt, dass die Asylzelte abgebaut werden müssen. St. Georgens Bürgermeister Ferdinand Aigner (ÖVP) im Gespräch mit dem ORF: