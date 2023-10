Warum stockt Israels Bodenoffensive?

"Das wird ein mörderischer, intensiver und präziser Krieg, der die Situation in der gesamten Region definitiv verändern wird", verkündete der israelische Verteidigungsminister Yoav Gallant am Mittwoch vergangener Woche im Kreise seiner Soldaten.

Militärexperten im Nahen Osten hatten zu diesem Zeitpunkt bereits mit dem Beginn der israelischen Bodenoffensive gerechnet. Sie wurde aber noch einmal verschoben. "Der bewölkte Himmel würde die Sicht der Piloten und Drohnen erschweren, ihren Einsatz zu schwierig machen", behauptete die New York Times unter Berufung auf drei nicht namentlich genannte, ranghohe israelische Offiziere genau vor einer Woche.

Verschiebung wegen Biden

Als weitere zwei Tage später die israelische Armee endgültig zum Losschlagen bereit schien, meldete sich der amerikanische Präsident in der Region an. Vermutlich wusste die israelische Armeeführung zu diesem Zeitpunkt bereits, dass Joe Biden nicht nur "uneingeschränkte Solidarität" mit Israel, sondern auch seine Sorgen vor einem Flächenbrand in der Region zum Ausdruck bringen würde.

Endgültig kompliziert wurde die Situation für die israelische Armee nach dem Raketenangriff auf das Al-Ahli-Hospital, der auch Biden kalt erwischte. Noch im Flugzeug erreichte ihn die Nachricht aus Amman, dass der jordanische König Abdullah II. ein in Amman geplantes Gipfeltreffen mit dem US-Präsidenten abgesagt habe. Aus Rücksicht auf seine vor Zorn bebende Bevölkerung komme ein direktes Gespräch gegenwärtig nicht in Frage, lautete die offiziöse Begründung.

Es ist bekannt, dass Biden die israelische Regierung vor den Folgen einer Bodenoffensive gewarnt hat. "Lassen Sie sich nicht von Ihrer Wut auffressen", sagte er und erinnerte Ministerpräsident Netanjahu an die amerikanischen Fehler nach den Terroranschlägen des 11. September. Israel solle sich noch einmal "Klarheit über die Ziele verschaffen und eine ehrliche Einschätzung darüber vornehmen, wie man diese Ziele erreicht".

Ungenannt bleibende israelische Militäranalytiker haben in den letzten Tagen betont, dass die israelische Großoffensive auch anders als bisher geplant verlaufen könnte. Anstelle eines Frontalangriffes könnten kleinere Kampfgruppen in den Gazastreifen eindringen, um Hamas-Terroristen zu eliminieren. Währenddessen gehen die israelischen Luftangriffe auf die Hamas-Infrastruktur im Gazastreifen unvermindert weiter.

Acht Monate brauchte die US-Armee im Jahr 2015, um gemeinsam mit der irakischen Armee die Terrororganisation "Islamischer Staat" aus der nordirakischen Millionenstadt Mossul zu vertreiben. Der Angriff begann mit einem dreimonatigen Artilleriebombardement. Mit einem ähnlichen Zeitrahmen muss schlimmstenfalls auch im Gazastreifen gerechnet werden – vor allem dann, wenn auf den Frontalangriff verzichtet wird.

