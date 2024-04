USA: China und andere Staaten sollen den Iran mäßigen

Die USA haben an die Volksrepublik China und andere Staaten appelliert, den Iran von einem Angriff auf Israel abzuhalten. US-Außenminister Antony Blinken telefonierte mit Amtskollegen in China, der Türkei, Saudi-Arabien und in Europa über die jüngsten iranischen Drohungen, wie Außenamtssprecher Matthew Miller in Washington mitteilte. Dabei habe Blinken unterstrichen, dass eine "Eskalation in niemandes Interesse ist" und die Länder entsprechend auf den Iran einwirken sollten.

Blinken telefonierte den Angaben zufolge auch mit Israels Verteidigungsminister Yoav Gallant, um "unsere starke Unterstützung für Israel gegen diese Drohungen zu bekräftigen". US-Präsident Joe Biden hatte Israel bereits am Mittwoch die "unerschütterliche" Unterstützung der USA zugesichert.

US-Warnung an den Iran

Die US-Regierung richtete nach Angaben des Weißen Hauses angesichts der iranischen Drohungen auch eine direkte Warnung an Teheran. "Wir haben den Iran gewarnt", sagte am Donnerstag die Sprecherin des Weißen Hauses, Karine Jean-Pierre.

Das geistliche Oberhaupt des Iran, Ayatollah Ali Khamenei, hatte Israel am Mittwoch mit Vergeltung für einen Angriff auf ein iranisches Konsulargebäude in der syrischen Hauptstadt Damaskus gedroht, bei dem Anfang April 16 Menschen getötet worden waren. Unter den Toten waren zwei Generäle der iranischen Revolutionsgarde.

Israels "böses Regime"

In einer Rede sagte Khamenei, dass das "böse Regime" Israels "bestraft werden muss und bestraft werden wird". Zuvor hatten bereits Präsident Ebrahim Raisi und ein hochrangiger Berater Khameneis solche Drohungen ausgesprochen. Israel reagierte auf die Drohungen mit einer Erhöhung der militärischen Einsatzbereitschaft.

Der Iran unterstützt die radikalislamische Palästinenserorganisation Hamas, die mit ihrem beispiellosen Großangriff auf Israel am 7. Oktober den Krieg im Gazastreifen ausgelöst hatte. Bei dem Angriff waren israelischen Angaben zufolge 1170 Menschen getötet und 250 weitere als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt worden.

Israel geht seither massiv militärisch im Gazastreifen vor. Dabei wurden nach Angaben des von der Hamas kontrollierten Gesundheitsministeriums mehr als 33.500 Menschen getötet.

