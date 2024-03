Taurus-Abhöraffäre erschüttert Deutschland

Russische Medien haben ein internes Gespräch deutscher Luftwaffen-Offiziere veröffentlicht und damit Bundeswehr und Bundesregierung bloßgestellt. In Deutschland ist jetzt die Sorge groß, dass weitere sicherheitsrelevante Kommunikation deutscher Stellen abgehört worden sein könnten. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) spricht von einer "sehr ernsten Angelegenheit. Deshalb wird das jetzt sehr sorgfältig, sehr intensiv und sehr zügig aufgeklärt."

Das mitgeschnittene Gespräch war am Freitag veröffentlicht worden. Darin waren Einsatzszenarien für den deutschen Marschflugkörper "Taurus" erörtert worden – jenen Marschflugkörper, dessen Lieferung die Ukraine fordert. Diese will Scholz nicht liefern, da er befürchtet, Deutschland könnte in den Krieg hineingezogen werden.

In der Schaltkonferenz erörtern vier Offiziere, darunter Luftwaffen-Chef Ingo Gerhartz, Einsatzszenarien zur Vorbereitung eines Gesprächs mit Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD). Sie kommen zu dem Ergebnis, dass eine baldige Lieferung und ein schneller Einsatz nur mit Beteiligung deutscher Soldaten möglich wäre – und dass eine Taurus-Ausbildung ukrainischer Soldaten für einen Einsatz in alleiniger Regie möglich wäre, aber Monate dauern würde. Diskutiert wird auch über die mögliche Zerstörung der von Russland gebauten Brücke zur okkupierten Halbinsel Krim.

Die Wehrbeauftragte des Bundestages, Eva Högl (SPD), forderte stärkere Sicherheitsvorkehrungen und höhere Investitionen in die Spionageabwehr.

Die Unionsparteien CDU/CSU beantragten umgehend eine Sondersitzung des Verteidigungsausschusses. Sie liest aus dem Gespräch heraus, dass eine Beteiligung deutscher Soldaten an einem Taurus-Einsatz der Ukraine technisch nicht zwingend erforderlich wäre. Es "muss geklärt werden, warum der Bundeskanzler mit Falschbehauptungen an die Öffentlichkeit geht, wo er sagt, dass deutsche Bundeswehr-Beteiligung vor Ort nötig sei", argumentiert CDU-Verteidigungspolitiker Roderich Kiesewetter.

Schwerer Schaden für Scholz

Der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen wiederum konstatiert einen schweren Schaden für Scholz. Es stelle sich die Frage, "warum der russische Geheimdienst und vielleicht sogar eine höhere Stelle durch die Veröffentlichung des Gesprächs den Bundeskanzler gerade jetzt so massiv beschädigt".

Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), sieht als Grund für die Veröffentlichung, dass Russland Scholz davon abhalten wolle, doch noch grünes Licht für die Taurus-Lieferung zu geben.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper