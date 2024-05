So viele Binnenflüchtlinge wie noch nie zuvor

Im Sudan treibt ein brutaler Bürgerkrieg die Menschen in die Flucht.

Bewaffnete Konflikte und Naturkatastrophen haben 2023 die Zahl der Binnenvertriebenen auf einen Rekordstand ansteigen lassen. 75,9 Millionen Menschen seien Ende 2023 in ihrem eigenen Land auf der Flucht gewesen, heißt es in einem am Dienstag veröffentlichten Bericht der Organisation Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC).

Der Anstieg gegenüber dem Vorjahr, als der Bericht 71,1 Millionen Binnenflüchtlinge festgestellt hatte, war vor allem durch die Konflikte im Sudan, in der Demokratischen Republik Kongo sowie im Gazastreifen verursacht worden.

Der Sudan, in dem seit bald einem Jahr ein mörderischer Bürgerkrieg tobt, zählt mit 9,1 Millionen Personen auch die meisten Binnenvertriebenen weltweit. Insgesamt lebt fast die Hälfte der Binnenvertriebenen in afrikanischen Ländern südlich der Sahara.

