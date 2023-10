Putin könnte bald Bereitschaft zur Wiederwahl ankündigen

Der russische Präsident Wladimir Putin könnte einem Medienbericht vom Dienstag zufolge schon bald erklären, dass er bei der Wahl im kommenden Jahr erneut antreten wird. Das würde dem bald 71-Jährigen den Weg ebnen, bis mindestens 2030 an der Macht zu bleiben. Der Kreml äußerte sich auf Anfrage zunächst nicht zu dem Bericht von "Kommersant".Putin könnte bei einer Konferenz im November seine Teilnahme an der Wahl 2024 ankündigen, berichtete die russische Zeitung unter Berufung auf Insider der Präsidialverwaltung. Allerdings gebe es auch andere Szenarien für ihn auf der Konferenz, schrieb das Blatt. Die endgültige Entscheidung liege bei Putin selbst.

Putin hatte im September gesagt, er werde seine Pläne erst bekanntgeben, wenn das Parlament die Präsidentschaftswahlen einberufen habe. Nach russischem Recht muss dies im Dezember geschehen. Wenn Putin sich entscheide zu kandidieren, werde ihm niemand die Stirn bieten können, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow im vergangenen Monat.

Der russische Präsident steht vor einigen Herausforderungen: Der Krieg in der Ukraine hat die größte Konfrontation mit dem Westen seit der Kuba-Krise 1962 und den stärksten Schock für die russische Wirtschaft seit Jahrzehnten ausgelöst. Zudem sah sich Putin im Juni mit einem nach kurzer Zeit abgebrochenem Aufstand des Söldnerchefs Jewgeni Prigoschin konfrontiert - eine Zäsur für den Machthaber in Moskau. Zwei Monate später starb Prigoschin bei einem Flugzeugabsturz.

Putin war erstmals Ende 1999 vom damaligen Amtsinhaber Boris Jelzin die Präsidentschaft übertragen worden. Viele Beobachter gehen davon aus, dass er weiter an der Macht bleiben will. Eine offizielle Bestätigung dafür, dass Putin bei der Wahl am 17. März 2024 erneut antreten wird, gibt es bisher aber nicht.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper