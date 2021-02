Prinzessin Latifa: Hilferuf aus Gefangenschaft

Nun wollen Vertreter der UNO den Fall der entführten Frau untersuchen. "Ich bin eine Geisel, und diese Villa ist in ein Gefängnis verwandelt worden", sagt die 35-Jährige in einem der Videos, die BBC am Dienstag publizierte. Die Regierungen Dubais und der Vereinigten Arabischen Emirate hätten die Videos auf Anfrage nicht kommentiert, hieß es von dem Sender. Latifa ist die Tochter des emiratischen Ministerpräsidenten und Emirs von Dubai, Mohammed bin Raschid al-Maktum.

Ihre Schwester Schamsa (38) wurde bereits im Jahr 2000 in Cambridge entführt und nach Dubai zurückgebracht, nachdem sie versucht hatte, sich abzusetzen. In den heimlich aufgenommenen Handy-Videos berichtet Latifa, wie sie von Polizisten bewacht wird und dass sie um ihr Leben fürchtet.