Orban gegen Entscheid über Ukraine-Betrittsgespräche bei EU-Gipfel

In einem Brief an EU-Ratspräsident Charles Michel schreibt Orban, "der offensichtliche Mangel an Konsens" würde "unweigerlich zum Scheitern führen". Der Gipfel findet am 14. und 15. Dezember in Brüssel statt.

Die vom Krieg gebeutelte Ukraine hofft auf einen raschen Start der Beitrittsgespräche, Ungarn legt sich quer.

Der rechtskonservative Politiker Orbán lehnte einen möglichen EU-Beitritt der Ukraine in der Zukunft gleichzeitig nicht grundsätzlich ab. In einem ersten Schritt sprach er sich laut ungarischer staatlicher Nachrichtenagentur MTI für den Abschluss eines "strategischen Partnerschaftsabkommens" mit der Ukraine beim kommenden EU-Gipfel.

