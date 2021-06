Israel beendet Regelungen mit dem Grünen Pass

JERUSALEM. Rund 15 Monate nach Beginn der Corona-Pandemie kehrt Israel weitgehend zur Normalität zurück. Nach einem starken Rückgang der Corona-Neuinfektionen und schwerer Erkrankungen hat Israel gestern die staatlichen Beschränkungen nahezu komplett aufgehoben. Einer Mitteilung des Gesundheitsministeriums zufolge laufen damit auch die Regelungen nach dem sogenannten Grünen Pass aus. Konkret bedeutet das, dass künftig die Privilegien für Geimpfte abgeschafft werden. Öffentliche Einrichtungen stehen für Geimpfte und Ungeimpfte gleichermaßen offen.

Israel als Vorbild

Die Vorlage eines Impfnachweises als Einlassvoraussetzung entfällt. Mit dieser Maßnahme verbunden ist auch, dass alle Teilnehmer- und Besucher-Obergrenzen für etwa Veranstaltungen, Geschäfte und Restaurants entfallen. Das Neun-Millionen-Einwohner-Land war insbesondere im Herbst und zu Beginn des Winters hart von der Pandemie getroffen worden. Mehrfach wurden strikte Maßnahmen wie Ausgangsbeschränkungen verhängt, viele Menschen verloren ihre Jobs. Ministerpräsident Benjamin Netanyahu stand wegen seines Krisenmanagements massiv in der Kritik. Inzwischen gilt Israel aber als Vorreiter bei der Coronavirus-Bekämpfung.

Im Vergleich zu vielen anderen Staaten schritt die Impfkampagne in Israel deutlich schneller voran. Ein Grund ist das digitalisierte Gesundheitswesen. Zudem stand nach einer Vereinbarung mit dem Hersteller Pfizer ausreichend Impfstoff bereit. Die Regierung in Jerusalem stellte dafür Daten zur Impfkampagne zur Verfügung.

An Spitzentagen wurden in Israel mehr als 200.000 Menschen pro Tag geimpft. Inzwischen erhielten etwa 5,5 Millionen Menschen eine Erst- und 5,1 Millionen Menschen auch eine Zweitimpfung. Als genesen gelten mehr als 830.000 Menschen. Israel ist zudem ein sehr junges Land, rund 30 Prozent der Einwohner sind unter 16 Jahre alt. Auch sie sollen in den nächsten Monaten geimpft werden. Letzten Sonntag fiel die Zahl der Neuinfektionen auf den niedrigsten Stand seit mehr als einem Jahr. Lediglich vier Fälle wurden registriert.

Die Regierung mahnte aber weiter zur Vorsicht. Bestimmte Regeln seien weiterhin nötig. So müssen die Bürger vorerst weiterhin in Innenräumen eine Maske tragen – auch wenn sich inzwischen schon viele nicht mehr daran halten. Die Einreise nach Israel ist weiterhin nur in Ausnahmefällen möglich. Nach der Ankunft bleiben etwa Corona-Tests für alle Flugpassagiere verpflichtend, auch für geimpfte und genesene.