Iran droht Israel mit Vergeltung: "Das boshafte Regime wird bestraft werden"

Elf Tote, darunter Generäle der Revolutionsgarde und Gesandte radikaler Palästinensergruppen: Der israelische Luftangriff auf das iranische Konsulat in Damaskus war eine schwere Demütigung für das Teheraner Regime. Irans Oberster Führer ließ sich fast einen Tag lang Zeit, um auf den israelischen Angriff zu reagieren. Am Dienstagmittag kündigte er dann Vergeltung an: "Das boshafte zionistische Regime wird durch die Hände unserer mutigen Männer bestraft werden. Wir werden sie dieses und andere Verbrechen bereuen lassen", sagte er.

Religionsführer Khamenei ist der mächtigste Mann in der Islamischen Republik und hat in allen strategischen Belangen das letzte Wort. Er ist zugleich Oberbefehlshaber der Streitkräfte. Auch Irans Präsident Ebrahim Raisi drohte Israel mit Konsequenzen und bezeichnete den Angriff als "terroristisches Verbrechen". Wie und wann Irans Staatsmacht reagiert, ist aber noch völlig offen. Die Drohungen lassen allerdings eine Eskalation im Konflikt zwischen Israel und Iran befürchten. Bisher hatte es Iran stets vermieden, direkt Vergeltung an Israel zu üben.

Das Regime in Teheran kann militärisch aber nicht viel gegen Israel unternehmen. Der Iran verfügt zwar über Tausende Raketen, die Israel treffen können. Doch Revolutionsführer Khamenei will keinen offenen Krieg. Ein solcher könnte die Existenz der Islamische Republik gefährden, besonders bei einem Eingreifen der USA.

Im Jänner hatte der Iran als Vergeltung für die Tötung eines hochrangigen Offiziers Raketen auf Ziele im Irak und Syrien abgefeuert. Dabei soll im Nordirak unter anderem ein bekannter Geschäftsmann getötet worden sein, dem Verbindungen zu Israel unterstellt wurden. Die Raketen flogen damals rund 1200 Kilometer weit. Dies wurde von Beobachtern auch als klares Signal an Israel gedeutet – denn es wäre in etwa die gleiche Entfernung, die Raketen benötigen, um Tel Aviv oder Jerusalem zu erreichen. Auch diesmal könnte der Iran so seine Drohgebärde gegen Israel aufrechterhalten.

Teheran könnte allerdings auch die pro-iranische Miliz Hisbollah im Libanon in die Schlacht gegen Israel schicken. Die Hisbollah dient dem Teheraner Regime als erste Verteidigungslinie im Falle eines Krieges mit dem Westen.

Auch Angriffe pro-iranischer Milizen auf US-Truppen im Irak und in Syrien sind denkbar. Die USA trügen als Partner Israels die Verantwortung, heißt es schließlich in Teheran.

„Ein unbeabsichtigter Treffer“, bedauert Netanjahu

Der Tod von sieben Mitarbeitern einer Hilfsorganisation im Gazastreifen durch einen israelischen Luftangriff löste weltweites Entsetzen aus. Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu bedauerte den „unbeabsichtigten“ Angriff und versprach eine gründliche Untersuchung des Vorfalls. „Das passiert in Kriegszeiten“, sagte Netanjahu und stellte klar: „Wir werden alles tun, um sicherzustellen, dass so etwas nicht noch einmal passiert.“

Die Hilfsorganisation World Central Kitchen (WCK) kündigte an, sie werde angesichts des tödlichen Angriffs auf einen Hilfskonvoi ihren Einsatz in der Region sofort stoppen.

Für die Menschen im Gazastreifen ist das fatal: WCK ist eine von nur zwei Hilfsorganisationen, die Hilfsgüter von Zypern aus per Schiff in den Gazastreifen liefern, und war dort auch am Bau eines provisorischen Anlegers beteiligt.

