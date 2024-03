Internationaler Gerichtshof: Israel muss mehr für Versorgung in Gaza tun

Eine Entscheidung über die Klage Südafrikas gegen Israel wegen Völkermordes an den Palästinensern im Gazastreifen hat der Internationale Gerichtshof (IGH) in Den Haag noch nicht getroffen. Der IGH verpflichtet Israel aber nun, dass es bessere humanitäre Hilfe gewährleisten muss. Das Land solle die Lieferung von deutlich mehr Hilfsgütern zulassen. Es müssten mehr Grenzübergänge für den Transport von Nahrungsmitteln sowie medizinischer Hilfe geöffnet werden, ordnete das höchste Gericht der Vereinten Nationen in Den Haag an.

Antrag Südafrikas entsprochen

Der IGH entsprach damit einem Antrag Südafrikas. Seine Entscheidungen sind bindend. Israel muss nun innerhalb eines Monats dem Gericht in Den Haag berichten, welche Maßnahmen es zur Umsetzung ergreift. Das Gericht hat zwar selbst keine Möglichkeit, die Durchsetzung seiner Entscheidungen zu erzwingen. Doch bei einem Verstoß dagegen kann der internationale Druck auf Israel noch weiter zunehmen.

Bereits Ende Jänner hatte das Gericht Sofortmaßnahmen angeordnet und Israel aufgetragen, alles zu tun, um einen Völkermord im Gazastreifen zu verhindern. Angesichts der sich verschlimmernden Lage in dem Kriegsgebiet und einer drohenden Hungersnot hatte Südafrika zusätzliche Maßnahmen verlangt. Dem entsprach das Gericht nun.

ZIB: Die Osterfeierlichkeiten in Jerusalem werden vom Krieg zwischen Israel und der Hamas in Gaza überschattet

Seit der Entscheidung vom 26. Jänner hätten sich die "katastrophalen Lebensbedingungen weiter verschlechtert", heißt es in der Entscheidung. Die Richter nennen insbesondere die Hungerkrise. "Das Gericht stellt fest, dass die Palästinenser im Gazastreifen nicht mehr nur von einer Hungersnot bedroht sind. Diese hat bereits begonnen." Das Gericht zitiert auch einen UN-Bericht, wonach mindestens 31 Menschen, davon 27 Kinder, an Unterernährung und Austrocknung gestorben sind.

Israel müsse bei der Lieferung der Hilfsgüter eng mit den Vereinten Nationen zusammenarbeiten, heißt es weiter in der Gerichtsentscheidung. Zu den dringend benötigten Hilfsgütern zählen die Richter auch Wasser, Strom, Kleidung sowie Zelte. Israel hatte die Vorhaltungen Südafrikas zurückgewiesen: Die Lieferungen humanitärer Hilfe würden nicht blockiert. Doch dieser Darstellung folgten die Richter nicht.

Ermahnung: Rechte sicherstellen

Das Gericht ermahnte Israel auch, sicherzustellen, dass Soldaten die Rechte der Palästinenser nicht verletzen, die als Bevölkerungsgruppe unter dem Schutz der Völkermordkonvention stünden. Dazu gehöre, die Lieferung benötigter Hilfsgüter nicht zu verhindern.

Unterdessen gab die israelische Armee bekannt, dass es im Zuge des Militäreinsatzes im Shifa-Krankenhaus in der Stadt Gaza ein hochrangiges Hamas-Mitglied getötet habe. Raad Thabit zählte zu den Top Ten des militärischen Arms der Islamistenorganisation, teilte Militärsprecher Daniel Hagari mit. Er gehörte Beobachtern zufolge auch zum engen Kreis des Hamas-Chefs im Gazastreifen, Yahya al-Sinwar. Die Hamas bestätigte seinen Tod zunächst nicht.

ZIB: Israels Premier Netanjahu hat Verhandler nach Katar und Ägypten entsandt, um über eine Waffenruhe und über Freilassungen von Geiseln zu sprechen. ZIB-Korrespondent Nikolaus Wildner bewertet die Chancen auf ein Ergebnis zurückhaltend.

900 Festnahmen

Bei dem Einsatz in der größten Klinik des Gazastreifens wurden Hagari zufolge bisher 900 Verdächtige festgenommen. Mindestens 513 von ihnen sollen Mitglieder der Hamas und des Palästinensischen Islamischen Dschihads (PIJ) sein. Zum Zeitpunkt der Belagerung der Klinik hätten sich noch 350 Patienten und Mediziner im Krankenhaus befunden. Laut Armee wurden im Zuge des Einsatzes rund 200 Terroristen im und um das Krankenhaus getötet. Die Angaben ließen sich nicht unabhängig verifizieren.

