Frankreich wählt in weniger als drei Wochen

Viel Zeit für Vorbereitung und Wahlkampf bleibt nicht: Schon am 30. Juni findet der erste Durchgang der Parlamentswahlen in Frankreich hat.

Überraschend hatte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron am Sonntagabend nach der schweren Niederlage seines Parteienbündnisses bei der EU-Wahl Parlamentsneuwahlen angekündigt.

Das französische Parlament – die Nationalversammlung – besteht aus 577 Abgeordneten, die in ihren jeweiligen Wahlkreisen nach Mehrheitswahlrecht gewählt werden. Im ersten Wahlgang ist ein Kandidat gewählt, wenn er eine absolute Mehrheit erreicht. Schafft das keiner der Kandidaten, findet ein (im konkreten Fall der kommenden Wahlen am 7. Juni) ein zweiter Wahlgang statt, bei dem eine relative Mehrheit reicht. Am zweiten Wahlgang teilnehmen dürfen Kandidaten, die im ersten Wahlgang mindestens 12,5 Prozent erzielt haben.

Macrons Regierungsbündnis Renaissance ist mit 169 Abgeordneten derzeit die größte Fraktion in der Nationalversammlung. Marine Le Pens Rechtsaußen-Partei Rassemblement National (RN), die mit 31,4 Prozent die EU-Wahl gewonnen hatte, ist mit 88 Sitzen die größte Oppositionspartei.

Präsidentschaftswahlen finden unabhängig von Parlamentswahlen statt. Der nächste reguläre Termin ist 2027. Macron darf nach zwei Amtszeiten nicht mehr antreten.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Emmanuel Macron Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.