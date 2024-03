Frankreich bittet um Hilfe für Olympia

Um während der Olympischen Spiele in Paris für Sicherheit zu sorgen, hat Frankreich um internationale Hilfe gebeten. Man benötige zusätzliche 2185 Polizisten, hieß es. Der Angriff auf eine Konzerthalle nahe Moskau am vergangenen Freitag mit mehr als 140 Toten, zu dem sich die Dschihadistenmiliz IS bekannte, mache einmal mehr deutlich, was auf dem Spiel steht.

Die französische Hauptstadt wird im Sommer zur Festung: Bis zu 45.000 französische Polizisten und Gendarmen sollen während der Olympischen Spiele täglich eingesetzt werden. Zudem sollen 18.000 Soldaten mobilisiert werden. Zusätzlich werden bis zu 22.000 private Sicherheitskräfte im Einsatz sein.

Und jetzt will auch Polen aushelfen. Die polnische Regierung teilte mit, ihre Streitkräfte würden der von Frankreich gegründeten internationalen Koalition beitreten, um die Vorbereitungen und die Sicherheit der Spiele zu unterstützen. Zu der Einsatzgruppe werden demnach auch Hundeführer gehören. Hauptaufgabe solle das Aufspüren von Sprengstoffen und die Bekämpfung von Terrorismus sein.

Auch Deutschland erklärte sich bereit, Beamte nach Paris zu entsenden. Die deutsche Bundespolizei werde bei der Sicherung des öffentlichen Raums mithelfen.

Im Visier der Terroristen

Die Olympischen Spiele wurden bereits in der Vergangenheit angegriffen, beispielsweise 1972 in München und 1996 in Atlanta. Die tausenden Athleten, die riesigen Menschenmengen und das weltweite Fernsehpublikum machen die Spiele zur Zielscheibe von Terroristen. Nach dem Angriff in Moskau hat Frankreich die höchste von drei Alarmstufen ausgerufen.

