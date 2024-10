Erneut Raketenalarm im Großraum Tel Aviv

Die israelische Armee teilte mit, Auslöser des Alarms seien Geschosse aus dem Libanon gewesen. Einzelheiten würden noch untersucht, hieß es weiter. In mehr als 180 Ortschaften in Zentralisrael heulten israelischen Medienberichten zufolge am Nachmittag die Sirenen. Das Militär teilte mit, drei Geschosse seien in israelisches Territorium eingedrungen und alle Bedrohungen "vorschriftsmäßig" aus der Luft abgewehrt.

Dumpfe Explosionen im Zentrum

Im Stadtzentrum waren dumpfe Explosionen zu hören, wie eine Reporterin berichtete. Der Rettungsdienst Magen David Adom teilte im israelischen Fernsehen mit, zunächst keine Berichte über Verletzte oder Einschläge erhalten zu haben. In den vergangenen Wochen hatte es in Tel Aviv und dem Großraum der Küstenstadt mehrfach Raketenalarm wegen Angriffen aus dem Iran, Libanon und Jemen gegeben.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper