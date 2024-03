Druck auf Israel nach Schüssen auf Hilfskonvoi

Nach Berichten über den Tod von mehr als 100 Palästinensern bei der Ankunft von Hilfsgütern im Gazastreifen haben mehrere Staaten und Institutionen tief betroffen reagiert. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron zeigte sich auf X empört über die Bilder, "die uns aus Gaza erreichen, wo Zivilisten von israelischen Soldaten ins Visier genommen wurden". UN-Generalsekretär Antonio Guterres sagte, dass sich eine unabhängige Untersuchung aufdränge.

Lesen Sie auch: EU-Kommission erhöht Hilfszahlungen an Palästinenser

Die Rolle israelischer Soldaten bei dem Vorfall müsse aufgeklärt werden, so Macron. "Ich verurteile diese Schießereien auf das Schärfste und fordere Wahrheit, Gerechtigkeit und Respekt vor dem Völkerrecht." Eine sofortige Waffenruhe sei zwingend erforderlich. Auch Frankreichs Außenminister Stéphane Séjourné forderte Aufklärung und sagte, man müsse offen ansprechen, wenn "in Gaza Gräueltaten geschehen". Auch die USA drängen auf detaillierte Informationen.

ZIB: Tim Cupal (ORF) meldet sich aus Tel Aviv und spricht über die Katastrophe mit Dutzenden Toten bei einem Hilfsgüterkonvoi in Gaza.

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

China zeigte sich ebenfalls "schockiert über diesen Vorfall und verurteilt ihn aufs Schärfste", sagte Außenamtssprecherin Mao Ning. Sie rief die "betroffenen Parteien und insbesondere Israel" auf, die Kämpfe zu beenden und die Sicherheit der Zivilbevölkerung "ernsthaft zu schützen". Zudem müsse sichergestellt werden, dass humanitäre Hilfe in den Gazastreifen gelange.

Guterres sagte in einer Rede auf St. Vincent und den Grenadinen, er sei schockiert über die jüngste Episode in dem Krieg: "Ich bin der festen Überzeugung, dass wir einen humanitären Waffenstillstand und die bedingungslose und sofortige Freilassung der Geiseln brauchen und dass wir einen Sicherheitsrat haben sollten, der in der Lage ist, diese Ziele zu erreichen." Der Weltsicherheitsrat in New York konnte sich bei einem Treffen am Donnerstagabend auf keine gemeinsame Stellungnahme verständigen.

ZIB: Macron: Zivilisten in Gaza „ins Visier genommen“

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

"Kein Angriff auf Hilfskonvoi"

Der israelische Armeesprecher Daniel Hagari wies die Vorwürfe zurück: "Es gab keinen Angriff des israelischen Militärs auf den Hilfskonvoi." Nach Angaben der israelischen Armee war es in der Stadt Gaza zu einem "Gedränge" gekommen, als Tausende Menschen sich um einen Konvoi von 30 Hilfstransportern versammelten. Dabei habe es Dutzende Tote und Verletzte gegeben, von denen einige von Lastwagen überfahren worden seien. Ein Vertreter der Armee räumte eine "begrenzte" Zahl von Schüssen durch israelische Soldaten ein, die sich "bedroht" gefühlt hätten.

Das könnte Sie auch interessieren: Ägypten baut eine Mauer an der Grenze zu Gaza

Das von der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas kontrollierte Gesundheitsministerium des Gazastreifens sprach von einem "Massaker", bei dem 104 Menschen getötet und mehr als 750 verletzt worden seien.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Emmanuel Macron Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.