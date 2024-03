Nawalny-Beerdigung: Familie erhielt Leiche mit Verzögerung

Die für 14 Uhr Ortszeit (12 Uhr MEZ) geplante Trauerfeier könnte sich jedoch nach Angaben seiner Sprecherin verzögern. Es gab Verzögerungen bei der Übergabe des Leichnams an seine Familie.

Verzögerung möglich

"Die Angehörigen trafen um 10 Uhr in der Leichenhalle ein, wo sie die Leiche von Alexej in Empfang nehmen sollten. Die Leiche ist noch nicht freigegeben worden", teilte Nawalnys Sprecherin Kira Jarmysch auf X (Twitter). "Der Zeitplan wurde noch nicht verschoben, aber es kann zu Verzögerungen kommen." Wenige Minuten später twitter sie: "Der Leichnam von Alexej wird seiner Familie übergeben, und der Leichenwagen wird sich bald auf den Weg zur Kirche machen."

Dieser Tweet ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Social-Media und Datenverarbeitung in Drittstaaten in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorieundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

An der Kirche zu Ehren der Gottesmutterikone "Lindere mein Lein" im südöstlichen Bezirk Marjino drängten sich Hunderte Menschen an Metallgittern, um sich von dem Oppositionsführer zu verabschieden. Das Team von Nawalny bezifferte die Zahl der Anwesenden mit mehr als 1.000 Menschen. Viele trugen Blumen in den Händen.

Polizei soll Trauernde abschrecken

Metallgitter wurden weiträumig aufgestellt, Dutzende Einsatzfahrzeuge mit Uniformierten bezogen schon in der Früh Stellung, Uniformierte überprüften Dokumente und persönliche Gegenstände von Passanten, wie russische Medien meldeten. Das mobile Internet sei runtergeregelt worden. An der Kirche hing den Berichten zufolge eine Aufforderung, nicht zu filmen oder zu fotografieren.

Nawalny, der als wichtigster Gegner von Kreml-Chef Wladimir Putin galt, versetzt den Machtapparat Beobachtern zufolge auch nach seinem Tod in höchste Anspannung. Die Trauerfeier in der Kirche war für 14 Uhr Ortszeit, die Beerdigung zwei Stunden später auf dem Borissow-Friedhof geplant.

Bildergalerie: Trauerfeier für den verstorbenen Kreml-Kritiker Alexej Nawalny (Foto: OLGA MALTSEVA (AFP)) Bild 1/12 Galerie ansehen

Österreichs Botschafter vor Ort

Österreichs Botschafter in Moskau, Werner Almhofer, wird nach Angaben des Außenministeriums die Republik beim Begräbnis vertreten. Grünen-Politikerin Ewa Ernst-Dziedzic, die nach Moskau reisen wollte, erhielt kein russisches Visum. Sie will vor der russischen Botschaft in Wien einen Kranz niederlegen.

In Moskau hatten Sicherheitskräfte zuletzt Hunderte Trauernde beim Niederlegen von Blumen festgenommen. Putins Behörden befürchten, dass Anhänger des vor zwei Wochen im Straflager verstorbenen Nawalny gegen Putin protestieren könnten. Putin will sich in zwei Wochen bei einer Wahl im Amt als Präsident bestätigen lassen. Unterstützer, Angehörige und Menschenrechtsaktivisten Nawalnys werfen Putin vor, den russischen Oppositionsführer in Haft gezielt getötet zu haben. Der Kreml weist das zurück.

"Kommen Sie, um Alexej Nawalny auf seinem letzten Weg zu begleiten, wenn Sie in Moskau sind. Es werden Ihnen alle danken, die aus verschiedenen Gründen nicht dort sein können", sagte der Oppositionelle Leonid Wolkow, der selbst im Exil lebt und ein enger Vertrauter des Kremlgegners war. Nawalnys Team will die Beerdigung live im Internet begleiten.

Bestatter erhielten Drohanrufe

Laut Nawalnys Mutter Ljudmila Nawalnaja wollte der Kreml erreichen, dass Nawalny heimlich beerdigt wird. Jarmysch beklagte zudem auf der Plattform X (früher Twitter), dass die Behörden die Vorbereitungen für die Trauerfeier weiter behinderten. Die Moskauer Bestattungsunternehmen erhielten Drohanrufe von Unbekannten, die sie davor warnten, den Leichnam zu transportieren, wie Jarmysch schrieb.

Nawalny starb am 16. Februar nach Behördenangaben im Straflager mit dem inoffiziellen Namen "Polarwolf" in der sibirischen Arktisregion Jamal im Alter von 47 Jahren. Die Umstände seines Todes sind nicht geklärt. Der durch den Giftanschlag und wiederholte Einzelhaft im Lager geschwächte Politiker soll bei einem Rundgang auf dem eisigen Gefängnishof zusammengebrochen und trotz Wiederbelebungsversuchen gestorben sein. Nach Angaben von Nawalnys Team ist im Totenschein von "natürlichen" Ursachen die Rede.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.