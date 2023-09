Die Angst in Taiwan wächst

Chinas Kampfjets dringen immer öfter in Twains Luftraum ein.

103 Flugzeuge der Volksbefreiungsarmee Chinas und neun Marineschiffe seien binnen 24 Stunden gezählt worden, teilte Taipehs Verteidigungsministerium mit und warnte: "Wir rufen die Behörden in Peking auf, Verantwortung zu übernehmen und solche einseitigen, zerstörerischen Aktionen sofort zu unterlassen".

Doch China bleibt hart: Taiwan sei Teil des chinesischen Territoriums, erklärte Chinas Außenamtssprecherin Mao Ning auch gestern wieder. Das von der kommunistischen Partei regierte China liebäugelt schon lange damit, Taiwan mit seinen rund 24 Millionen Einwohnern wieder "heimzuholen". Peking reagiert deshalb empfindlich, wenn etwa Delegationen anderer Staaten das Land besuchen oder ihm Unterstützung zusagen. Zuletzt sanktionierte China zwei US-Rüstungsfirmen wegen des Verkaufs von Waffen an Taiwan. Erst am Wochenende sprachen Vertreter Chinas und der USA in mehreren Runden auf Malta miteinander über die Taiwan-Frage.

