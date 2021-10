3G-Pflicht am Arbeitsplatz: Zweiter Protesttag vor Hafen Triest

Die streikenden Hafenarbeiter belagerten zum zweiten Tag infolge Tor 4 des Triester Hafens, gewährten aber freien Zugang. Eine Gruppe von Hafenmitarbeitern und etwa 100 Bürgern verbrachten die Nacht vor dem Hafeneingang. Die Demonstranten errichteten keine Sperren, so dass Autos und Lastwagen regelmäßig und ungehindert in den Hafen einfahren konnten. Die Hafenarbeiter in Triest drohten mit unbefristetem Streik, obwohl ihnen kostenlose Corona-Tests angeboten wurden. Zu ähnlichen Demonstrationen kam es auch vor den Häfen von Genua und Ancona. Die Müllabfuhr in Genua ist in den nächsten Tagen gefährdet, da die Demonstranten, die gegen den Grünen Pass protestieren, die Hafeneinfahrten blockieren und seit Freitag verhindern, dass die Lastwagen den Müll zu einer Anlage im Hafengebiet bringen, berichtete die städtische Müllabfuhrgesellschaft.

Müllabfuhr in Genua könnte eingestellt werden

Innerhalb des Hafens Genua befindet sich eine Presse, in der der gesamte Abfall der Stadt gepresst wird, bevor er entsorgt wird. Das Unternehmen rechnet damit, dass die Müllabfuhr in Genua eingestellt werden könnte, sollte die Blockade andauern. Zehntausende Italiener haben am Freitag in mehreren Städte gegen die neu eingeführte Pflicht zur Vorlage eines Coronapasses am Arbeitsplatz protestiert.

Seit Freitag darf in Italien nur zur Arbeit erscheinen, wer eine Corona-Impfung, -Genesung oder einen negativen Corona-Test nachweisen kann. Wer ohne den sogenannten "grünen Pass" zur Arbeit kommt, riskiert bis zu 1.500 Euro Bußgeld. Wer der Arbeit fernbleibt, weil er das Dokument nicht vorweisen kann, muss mit unbezahlter Freistellung rechnen.

Corona-Tests sind kostenpflichtig

Wer sich nicht impfen lassen will, muss auf eigene Kosten einen Corona-Test machen und diesen je nach Test-Art alle 48 bis 72 Stunden wiederholen. In den vergangenen Wochen hatte es zum Teil gewalttätige Proteste gegen die neue Regelung gegeben.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums haben inzwischen mehr als 85 Prozent der Italiener über zwölf Jahren mindestens eine Corona-Impfung erhalten. Schätzungen zufolge sind bis zu drei Millionen Arbeiter noch ungeimpft.