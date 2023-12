Bis zu zehn Jahre Haft: Homosexualität ist in Russland ab sofort illegal

Die LGBT-Bewegung in Russland war schon seit Jahren in der Defensive, jetzt wurde sie ganz verboten. Viele Aktivisten packen ihre Koffer, manche wollen aber weiterzumachen. Auch wenn ihnen Gefängnis droht.

Alle LGBT-Leute könnten nicht aus Russland ausreisen. "Wir werden also auch bleiben und versuchen, zu helfen, eine sichere Umgebung für die zu schaffen, die noch hier sind", sagt der Aktivist Anatolij von der Jekaterinburger Hilfsorganisation Ressursnij Zentr dlja LGBT. Wie man das bewerkstelligen wolle, könne er noch nicht sagen. "Weil jetzt jeder, der öffentlich tätig wird, im Gefängnis landen kann."

Russlands LGBT-Gruppen stehen vor dem Untergrund. Am Donnerstag verbot das Oberste Gericht in Moskau nach einer vierstündigen Verhandlung die "internationale gesellschaftliche Bewegung LGBT" als extremistisch. Russen, die künftig etwas mit der verbotenen Bewegung zu tun haben, drohen als Organisatoren, Propagandisten oder Teilnehmern an einer extremistischen Vereinigung Haftstrafen bis zu zehn Jahren. Das Gericht hatte kurzen Prozess gemacht, unter Ausschluss der Öffentlichkeit, auch ohne Vertreter der beschuldigten Seite. Denn eine "internationale gesellschaftliche Bewegung LGBT" existiert als Organisation nicht. Der Richter aber folgte ungerührt der Version des Justizministeriums, sie funktioniere auf russischem Gebiet und entfache sozialen und religiösen Hass.

Willkürliche Verfolgung

Zwar sind keine vaterländischen LGBT-Gruppen bekannt, die Hass etwa gegen die Russisch-Orthodoxe Kirche predigen. Aber die Szene erwartet, die Staatsorgane würden künftig alle möglichen LGBT-Aktivisten der nebelhaften "internationalen" Bewegung zurechnen und dann nach dem Extremismusparagrafen abstrafen. Russlands letzte Liberale fürchten, auch völlig unpolitische Leute könnten nun willkürlicher Verfolgung ausgesetzt werden. "Du machst Coming-out", postet die TV-Moderatorin Xenia Sobtschak, "und landest im Bergwerk."

Viele Aktivisten hätten schon vor dem Richterspruch ihre Sachen gepackt und seien ausgereist, sagt Jaroslaw Rasputin, Journalist des Gay-Portals Parni PLJUS, der vergangenes Jahr nach Georgien übersiedelte, nachdem in Russland "LGBT-Propaganda" unter Strafe gestellt worden war. Nach Angaben des Nachrichtenportals Agenstwo erhöhte sich die Zahl ausreisewilliger LGBT-Russen in den vergangenen Wochen fünf- bis sechsmal. Laut Rasputin befinden sich inzwischen alle LGBT-Medien im Exil. "Nun stehen wir vor dem Problem, dass jeder in Russland, der mit uns spricht, ein Extremismusverfahren riskiert."

In Russland blenden Musikkanäle bereits Regenbögen aus Schlagervideos aus, 2023 hat die Zensurbehörde Roskomnadsor bisher 47 Bußgelder gegen Kinos und Streamingportale verhängt, weil sie "LGBT-Inhalte" zeigten. Aber auch einige Kontaktportale für Schwule oder Lesben in Russland haben dicht gemacht, einschlägige Kneipen und Clubs fürchten um ihre Zukunft. Und Rasputin bezweifelt, ob sich künftig Homo- oder Transsexuelle, die von Rechtsradikalen zusammengeschlagen wurden, noch trauten, Anzeige zu erstatten.

Das Schicksal der Opposition

Die russische LGBT-Szene ist schon länger in der Defensive, der letzte Versuch, in Moskau eine Gay Pride zu veranstalten, dauerte 2011 nur wenige Minuten, in Tschetschenien werden Homosexuelle von den Sicherheitsorganen systematisch gejagt, gefoltert, oft ermordet. Die EU wird wegen ihrer Toleranz gegenüber LGBT in den Staatsmedien als "Gayropa" verhöhnt. Russlands LGBT-Gruppen scheint ein ähnliches Schicksal zu erwarten wie vorher die demokratische Opposition: Zerschlagung und Exodus. "Ich erwarte, dass 80 bis 90 Prozent der Aktivisten Russland verlassen, die übrigen werden ihre Tätigkeit einstellen", sagt Rasputin.

Autor Stefan Scholl Russland-Korrespondent Stefan Scholl