Assange: Berufung abgelehnt

Ein Richter am Londoner High Court lehnte zwei von Assanges Anwälten eingereichte Anträge auf Berufung ab. Die Gefahr, dass der 51-Jährige nun tatsächlich an die USA überstellt werde, sei "so real wie nie zuvor", teilte die Organisation "Reporter ohne Grenzen" (RSF) mit. Dort drohen ihm bis zu 175 Jahre Haft.

Assange will nun einen weiteren Berufungsantrag stellen. Ihm wird vorgeworfen, geheimes Material von US-Militäreinsätzen im Irak und in Afghanistan gestohlen und veröffentlicht zu haben.

Außenpolitik Außenpolitik Ein Präzedenzfall Für Julian Assange wird es allmählich eng. von Heidi Riepl Ein Präzedenzfall

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Julian Assange Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.