80 Jahre Invasion in der Normandie: D-Day, der Anfang vom Ende der Naziherrschaft

"Operation Overlord" war der Codename für die Landung der Alliierten in der Normandie am 6. Juni 1944, also heute vor 80 Jahren. Damit wurde eine weitere europäische Front gegen die Wehrmacht eröffnet, um die nationalsozialistische Schreckensherrschaft zu zerschlagen.

Es war die größte Flotte aller Zeiten: 6939 Seefahrzeuge aller Typen standen Anfang Juni im Südwesten Englands bereit, davon 1213 Kriegs- und 736 Hilfsschiffe, 864 zivile Dampfer sowie 4126 Landungsboote. Außerdem waren 1200 Transportflugzeuge und 700 Lastensegler im Einsatz.

Zweite Front im Westen

Diese Armada sollte am Stichtag, am D-Day, mehr als 150.000 Mann – 73.000 GIs sowie 81.000 Briten, Kanadier und Soldaten der Freien Französischen Streitkräfte – und 1500 Panzer über den Ärmelkanal in die Normandie bringen, um die "zweite Front" gegen die Wehrmacht zu errichten. Ihnen standen 55.000 deutsche Soldaten der ersten Linie gegenüber, zusätzlich südlich von Caen 220 Panzer und Sturmgeschütze. Weitere Truppen, darunter drei Panzerdivisionen, lagen innerhalb von 150 Kilometern Entfernung im Hinterland.

Den alliierten Kommandeuren war klar, dass die ersten Stunden entscheidend sein würden. Sollte es den Deutschen gelingen, die Landungstruppen ins Meer zurückzutreiben, würde 1944 sicher kein zweiter Versuch einer Landung in Frankreich mehr unternommen werden.

Mit den mehr als 4000 Landungsbooten setzte in der Nacht zum 6. Juni 1944 die erste Welle der Invasionsarmee von Großbritannien nach Frankreich über. Unter dem Feuerschutz von rund 1200 Kriegsschiffen und den Flugzeugen landeten im Morgengrauen rund 150.000 Amerikaner, Briten, Franzosen, Polen sowie Kanadier und weitere Commonwealth-Angehörige an fünf verschiedenen Stränden der Normandie. Es war ein blutiges Unterfangen. Am Abend des D-Day am 6. Juni 1944 registrierten die Alliierten etwa 4400 Tote. Auf deutscher Seite wurden schätzungsweise 4000 bis 9000 Mann als verwundet oder verstorben bezeichnet.

Operation Overlord Bild: OÖN-Grafik, GraphicNews

Gleichzeitig brachten Fallschirmjäger und Luftlandetruppen wichtige strategische Punkte im Hinterland unter ihre Kontrolle. Am 12. Juni gelang es rund 330.000 alliierten Soldaten mit 54.000 Fahrzeugen, die fünf Landungsköpfe zu einer zusammenhängenden Front von 100 Kilometern Länge und 30 Kilometern Tiefe zu verbinden.

Zu diesem Zeitpunkt hielt Hitler die Invasion in der Normandie noch immer für ein Täuschungsmanöver. Zwar hatten er und die Wehrmachtsführung ein alliiertes Landungsunternehmen seit langem erwartet, jedoch an der schmalsten Stelle des Ärmelkanals bei Calais. Dort hatten die Deutschen den "Atlantikwall" am stärksten ausgebaut, und dort befand sich der Großteil der 58 im Westen stationierten deutschen Divisionen unter dem Oberbefehlshaber West, Gerd von Rundstedt.

Die Invasion traf die Wehrmacht daher unvorbereitet. Zudem hatte die deutsche Wetteraufklärung eine Landung für den Zeitpunkt als unmöglich bezeichnet, wodurch es zu erheblichen Befehlskomplikationen kam, da ein Teil der deutschen Kommandeure zum Amüsieren in Paris weilte. Unübersichtliche Kommandostrukturen und Kompetenzchaos innerhalb der Wehrmachtsführung lähmten auch in den folgenden Wochen deutsche Gegenmaßnahmen oder die Entsendung von Reserveeinheiten in die Normandie.

Als sich Ende Juni die alliierte Streitmacht auf knapp eine Million Soldaten und 150.000 Fahrzeuge erhöhte und das Ausmaß der Invasion unverkennbar geworden war, lehnte es Hitler noch immer ab, den in der Normandie kämpfenden deutschen Einheiten Verstärkung aus Ostfrankreich zukommen zu lassen.

Schatten des Ukraine-Krieges

Während die Landung der Alliierten in der Normandie vor 80 Jahren das Ende des Zweiten Weltkriegs einleitete, sind die Gedenkfeiern in diesem Jahr überschattet von dem Ukraine-Krieg, dessen Ende sich bisher nicht abzeichnet. Erwartet werden zahlreiche Staats- und Regierungschefs, unter ihnen US-Präsident Joe Biden und sein ukrainischer Kollege Wolodymyr Selenskyj, und etwa 200 der letzten noch lebenden D-Day-Veteranen.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron wird bei der Gedenkfeier heue Nachmittag am Omaha Beach die Hauptrede halten.

