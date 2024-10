Vogelgrippe: 400.000 Legehühner in der Slowakei getötet

Das berichtete das öffentlich-rechtliche Fernsehen STVR am Freitagabend unter Berufung auf Behördenangaben. Zuvor hatte die lokale Veterinär- und Lebensmittelbehörde Nove Zamky der Nachrichtenagentur TASR bestätigt, dass die Vogelgrippe in dem Betrieb in der Gemeinde Dvory nad Zitavou nachgewiesen wurde.

Die Kontrolle sei erfolgt, nachdem der Besitzer selbst ordnungsgemäß den Tod mehrerer Hühner gemeldet habe. Der Verband der Geflügelzüchter der Slowakei teilte TASR mit, dass alle vom betroffenen Produzenten stammenden Eier sofort vom Markt genommen worden seien. Für Konsumenten bestehe daher keine Gefahr.

