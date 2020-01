Vier Minuten an Jacke festgehalten - Arzt bewahrte Kind vor Sessellift-Sturz

Das Kind, das zufällig neben ihm saß, war kurz nach dem Start unter die Schutzstange durchgerutscht und wäre in die Tiefe gestürzt, hätte ihn der Dermatologe, der in Treviso lebt, nicht am Kragen gepackt.

Vier Minuten lang harrte der Arzt mit dem Kind aus. Zwei Skilehrer, die den Vorfall beobachtet hatten, eilten zu der Stelle, die sich nur drei Meter unter dem Sessellift befindet. Der Arzt ließ das Kind los, es konnte von den Skilehrern aufgefangen werden. Beim Sturz erlitt der Bub eine Beinfraktur und wurde mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus der Stadt Rovereto geflogen.