Video: Hier wird Giftschlangen-Tequila serviert

Der Brauch stammt ursprünglich von den Azteken, die Schlangen als Symbol für Stärke und Macht betrachteten. Angeblich soll das Schlangengift den Geschmack des Tequilas verstärken. Auch in Südostasien stoßt man gerne mit solchen Schnäpsen und Weinen an. Dort glaubt man an die heilende Wirkung bei fast jeder Krankheit, zudem gilt der Schnaps in Vietnam und China als "Helfer" bei Potenzstörungen. Wie in Mexiko, befindet sich in der Flasche eine Schlange. Das Gift wird durch den Alkohol denaturiert.

Auf aktuellen Videos aus Mexiko ist zu sehen, wie Tequila aus einem Gefäß mit einer Klapperschlange ausgeschenkt wird.

