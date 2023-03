Tote bei schwerem Erdbeben in Ecuador

Staatspräsident Guillermo Lasso rief die Bevölkerung nach dem Erdstoß der Stärke 6,8 zu Ruhe auf. Das Epizentrum des Bebens lag zehn Kilometer von Stadt Balao entfernt, die sich im ecuadorianischen Küstengebiet befindet. Tsunamigefahr bestand nach Einschätzung von Behörden nicht.

In der Stadt Cuenca wurde ein Mensch getötet, als eine Mauer auf eine Auto fiel. In der Gemeinde Machala starben drei Menschen. Dort stürzten mehrere Gebäude ein, darunter ein zweistöckiges Haus. Aus zwei weiteren Provinzen wurden Schäden gemeldet. Verspürt wurde das Erdbeben in mehr als der Hälfte der 24 Provinzen des Landes.

Das staatliche Erdölunternehmen Petroecuador stellte vorsorglich den Betrieb in mehreren Anlagen ein. Schäden wurden jedoch keine gemeldet. Zwei schwächere Nachbeben folgten auf den Erdstoß, der sich zu Mittag Ortszeit ereignet hatte.

