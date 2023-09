Suche nach Terrorverdächtigem fokussiert sich auf Londoner Stadtteil

Der 21-Jährige war am Mittwochmorgen aus dem Gefängnis Wandsworth im Südwesten Londons ausgebrochen, indem er sich an die Unterseite eines Lastwagens klammerte.

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, hatte es dort in der Nacht mehrere bestätigte Sichtungen des 21-Jährigen Ex-Soldaten gegeben. Der Gesuchte trage eine schwarze Baseball-Mütze, ein schwarzes T-Shirt und dunkle Hosen. Die Polizei setzte eine Belohnung von 20.000 Pfund (rund 23.300 Euro) aus für Hinweise zur Ergreifung. Die Ermittler und auch ein Angehöriger des Flüchtigen riefen ihn dazu auf, sich zu stellen.

Der 21-Jährige war am Mittwochmorgen aus dem Gefängnis Wandsworth im Südwesten Londons ausgebrochen, indem er sich an die Unterseite eines Lastwagens klammerte. Seitdem wird in einer groß angelegten Suche nach ihm gefahndet. Die Sicherheitsvorkehrungen an Häfen wie Dover und dem Eurotunnel wurden verschärft.

Für Verwunderung sorgt, wie es dem ehemaligen Soldaten, dem vorgeworfen wird, Bombenattrappen auf einer Militärbasis platziert zu haben, gelungen ist, unbemerkt zu entkommen. Die Regierung kündigte eingehende Untersuchungen an.

Der Fall wirft ein Schlaglicht auf die angespannte Lage im britischen Justizvollzug. Viele der Gefängnisse sind hoffnungslos überfüllt. Hinzu kommen Personalmangel, ein hoher Krankenstand und eine starke Fluktuation. Auch eine große Zahl der Gebäude, die teils noch aus dem 19. Jahrhundert stammen, gilt als nicht mehr zeitgemäß. Im Gefängnis Wandsworth war schon der wegen seiner Homosexualität verfolgte Schriftsteller Oscar Wilde eingesperrt. Zuletzt verbrachte auch der deutsche Ex-Tennis-Star Boris Becker einige Zeit in dem Gefängnis.

