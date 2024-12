Schlägerei bei Weihnachtsfeier von Buckingham-Palast-Personal von Polizei aufgelöst

Wie die Polizei der britischen Hauptstadt am Freitag bekanntgab, musste sie letztlich bei der Feier in einer Bar in Fußnähe der königlichen Residenz eingreifen. Eine Frau sei festgenommen worden. Sie habe Gläser zertrümmert und versucht, einen Bar-Mitarbeiter anzugreifen. Die Feier in der Bar fand am Dienstag nach einer offiziellen Veranstaltung im Palast statt.

"Wir wissen um einen Vorfall außerhalb des Arbeitsplatzes, an dem mehrere Haushaltsangestellte beteiligt waren, die zuvor an einem frühen Abendempfang im Palast teilgenommen hatten", sagte ein Palastsprecher. Es habe sich in der Bar um ein informelles Zusammenkommen gehandelt, "nicht um eine offizielle Palast-Weihnachtsfeier". Der Vorfall werde untersucht und es werde "robuste Disziplinarmaßnahmen" geben.

In "Chaos" ausgeartet

Nach Angaben der Boulevardzeitung "The Sun" nahmen an der Bar-Feier rund 50 Palast-Mitarbeiter teil. Diese sei in "Chaos" ausgeartet, das 24-jährige Zimmermädchen sei dabei "außer Kontrolle geraten". Die Frau wurde laut Polizei wegen des Verdachts der Körperverletzung, der Sachbeschädigung sowie der Trunkenheit festgenommen. Sie sei am nächsten Tag wieder auf freien Fuß gesetzt worden. Der Buckingham-Palast ist die offizielle Residenz von König Charles III.

