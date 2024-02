Polizeieinsatz in England wegen Harry-Potter-Fans

Mehrere Beamte eilten im Ort Enderby nahe Leicester zu einem Hotel, nachdem angeblich ein Mann "mit einem großen Messer" gesehen worden war. Dort konnten die Polizisten den Fall rasch lösen. "Nach Nachfragen stellten wir schnell fest, dass es sich um einen Harry-Potter-Fan mit einem Zauberstab handelte", teilte ein lokaler Polizeibeamter bei Facebook mit.

Das könnte Sie auch interessieren: Lokführer-Lehrlinge für "Harry Potter"-Strecke in Schottland gesucht

Der Polizist zog eine positive Bilanz: "Glücklicherweise wurde keinem der Anwesenden Schaden zugefügt, und es gab keine Anzeichen von 'Voldemort'."

Witze im Netz

In sozialen Netzwerken regte die Mitteilung zu Witzen an. "Expecto patrol-man", wandelte ein Nutzer de Harry-Potter-Zauberspruch "Expecto patronum" ab. Eine andere Nutzerin fragte, ob die Polizei das ganze wirklich "sirius" meine - ein Wortspiel aus dem englischen "serious" (ernst) und dem Namen von Harry Potters Patenonkel Sirius Black.

"Harry Potter" ist eine Kinder- und Jugendromanreihe der englischen Schriftstellerin Joanne K. Rowling um die titelgebende Figur magischer Herkunft und ihren Freundeskreis als Schüler und Schülerinnen des britischen Zauberinternats Hogwarts. Die weltweit mehrere hundert Millionen Male verkauften Bücher wurden auch erfolgreich verfilmt.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Joanne Rowling

Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.