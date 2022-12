Papst sieht Vorgänger Benedikt XVI. als "Heiligen"

"Ich besuche ihn oft und bin von seinem klaren Blick erbaut. Er lebt in Kontemplation. (...) Er hat einen guten Sinn für Humor, er ist klar, sehr lebendig, er spricht leise, aber er folgt dem Gespräch. Ich bewundere seine Klarheit. Er ist ein großer Mann", so Franziskus in einem Interview mit der spanischen Tageszeitung "ABC", das am Sonntag veröffentlicht wurde.

Auf die Frage, was er an seinem Vorgänger am meisten schätze, antwortete der Papst: "Benedikt ist ein Heiliger. Er ist ein Mensch mit einer starken Spiritualität." Angesichts der Überlegung, dass es für Benedikt, der jetzt 95 Jahre alt ist, als Papst sehr schwierig gewesen wäre, die Kirche zu regieren, wenn er nicht seinen Rücktritt eingereicht hätte, bemerkte Franziskus: "Ich lasse mich auf diese Argumente nicht ein."

Auf die Frage, ob er beabsichtige, den rechtlichen Status des emeritierten Papstes zu definieren, antwortete Franziskus mit Nein. "Ich bin auch nicht auf die Idee gekommen, dies zu tun. Ich habe das Gefühl, dass der Heilige Geist kein Interesse daran hat, dass ich mich mit diesen Dingen befasse", antwortete der Papst.

Benedikt XVI. war im Februar 2013 überraschend zurückgetreten. Über die Hintergründe seines Rücktritts wird spekuliert. Im März feiert Papst Franziskus sein zehntes Pontifikatsjubiläum.

Papst will Frau zur Leiterin eines Dikasteriums ernennen

Der Papst will innerhalb von zwei Jahren eine Frau zur Leiterin eines Dikasteriums ernennen. Im Interview erklärte Papst Franziskus, es gebe kein Hindernis für eine Frau, ein Dikasterium zu leiten, in dem ein Laie Präfekt sein könne.

"Ich denke an eine Stelle in einem Kloster, die in zwei Jahren frei wird", erklärte der Papst. Wenn es sich um ein Dikasterium mit sakramentalem Charakter handle, müsse es von einem Priester oder einem Bischof geleitet werden.

In Bezug auf die Missbrauchsskandale, die die Kirche erschüttert haben, sagte der Papst, diese seien für ihn "sehr schmerzhaft": "Es gibt Menschen, die von denen zerstört wurden, die ihnen hätten helfen sollen, zu reifen und zu wachsen. Selbst wenn es nur ein einziger Fall wäre, ist es ungeheuerlich, dass die Person, die dich zu Gott führen sollte, dich auf dem Weg dorthin vernichtet", fügte der Papst hinzu.

Franziskus sprach auch von seinen Reisen im kommenden Jahr. So plane er 2023 einen Besuch in Marseilles anlässlich der "Begegnung des Mittelmeeres", an dem Mittelmeer-Anrainerstaaten teilnehmen.

