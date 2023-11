Papst leidet an einer infektiösen Bronchitis: "Ich lebe noch"

"Wie Sie sehen, lebe ich noch. Der Arzt hat mich nicht nach Dubai fliegen lassen. Der Grund dafür ist, dass es dort sehr heiß ist und man von heiß auf klimatisiert wechselt. Und das ist in dieser bronchialen Situation nicht günstig", sagte der Papst mit Verweis auf seine abgesagte Teilnahme bei der Weltklimakonferenz COP28 in Dubai.

"Zum Glück war es keine Lungenentzündung. Es ist eine sehr akute und infektiöse Bronchitis. Ich habe kein Fieber mehr, aber ich nehme immer noch Antibiotika", betonte Franziskus, der mit heiserer Stimme kurz zu den Teilnehmern des Seminars "Ethik im Gesundheitsmanagement" sprach. Sein formelle Ansprache wurde wie bereits in den vergangenen Tagen von einem Mitarbeiter verlesen.

Am Samstag war die Erkrankung des Papstes bekannt geworden. Eine Lungenentzündung konnte laut Vatikan bei einer CT-Untersuchung ausgeschlossen werden. Der 86-Jährige wurde intravenös mit Antibiotika behandelt. Von Freitag bis Sonntag wollte Franziskus als erster Papst zu einer Weltklimakonferenz reisen. Dort wollte das katholische Kirchenoberhaupt eine Ansprache halten und etwa 30 bilaterale Treffen am Rande der COP28 absolvieren. Der vatikanische Staatssekretär, Kardinal Pietro Parolin, wird den Papst in Dubai vertreten.

Franziskus hatte sich im Juni einer Darmoperation unterzogen und neun Tage im Krankenhaus verbracht. Er scheint sich von dieser Operation vollständig erholt zu haben.

