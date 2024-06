Paar in New York fand 100.000 Dollar in einem Teich

Barbara Agostini und James Kane fanden die beschädigten und durchnässten Scheine in einem rostigen und verschlammten Tresor. "Es war unwirklich", sagte Agostini, "ich dachte erst, es sei ein Witz." Die beiden Metallangler haben schon öfter in Teichen, Seen und anderen Gewässern New Yorks Tresore gefunden, jedoch nie einen mit solchem Inhalt.

Fortgeschrittener Verfall

Kane traute seinen Augen nicht, als er Bündel von Geldscheinen entdeckte, die von Gummibändern gehalten wurden. Erste Bilder und Videos des Funds wurden in Onlinediensten und lokalen Medien veröffentlicht. Die beiden brachten ihren Fund zur New Yorker Polizei (NYPD), um "keine Problem zu bekommen". Ein Polizeisprecher bestätigte, prinzipiell müsse jeder Geldfund "ab einem Wert von zehn Dollar der Polizei gemeldet" werden. Aufgrund des fortgeschrittenen Verfalls des Geldes hätten die Echtheit und der Wert der Scheine allerdings nicht abschließend geklärt werden können.

Das Paar will seinen Fund nun zum Finanzministerium nach Washington bringen, um ihn doch noch zu barem Geld machen zu können. Die US-Gesetzgebung sieht vor, dass stark beschädigte Geldscheine ersetzt werden, solange sich nicht mit einem Verbrechen in Verbindung gebracht werden können.

