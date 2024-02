Mit 3400 gestohlenen Tonie-Figuren bei Einreise aus Österreich geschnappt

Die deutsche Polizei hat einen 20-Jährigen verhaftet, der fast 3400 Tonie-Figuren (Datenträger in Form von Spielfiguren, auf denen etwa Lieder oder Hörbücher für Kinder abgespeichert sind) entwendet haben soll. Der Bosnier, der europaweit wegen gewerbs- und bandenmäßigen Diebstahls in 58 Fällen gesucht wurde, steht im Verdacht, zwischen November 2022 und Jänner 2024 unter anderem 3357 Tonie-Figuren im Wert von fast 71.000 Euro gestohlen zu haben, teilte die Bundespolizei am Dienstag mit. Der Mann wurde am Sonntag bei der Einreise mit einem Zug aus Österreich gefasst.

Auch Reisepass gefälscht

Der Figuren-Diebstahl war jedoch nicht das einzige Delikt des 20-Jährigen. Bei der Kontrolle des Mannes am Bahnhof Lindau-Reutin stellten die Beamten nämlich fest, dass dessen Reisepass manipuliert worden war und auch der Chip des Ausweises zerstört war. Außerdem kam heraus, dass ein europaweiter Untersuchungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Ingolstadt gegen ihn vorlag. Ebenfalls wegen Diebstahls gab es seit Mai 2023 zudem gegen den Mann eine Aufenthaltsermittlung der Staatsanwaltschaft Magdeburg.

Der 20-Jährige kam in Untersuchungshaft. Zudem wurde er wegen Veränderns von amtlichen Ausweisen sowie versuchter unerlaubter Einreise angezeigt. Die bei Kleinkindern beliebten Tonie-Figuren werden auf einer dazugehörigen sogenannten Toniebox platziert, die dann die entsprechenden Hörspiele abspielt.

