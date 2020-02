Mindestens acht Tote nach Schießereien im deutschen Hanau

In der Stadt Hanau, Bundesland Hessen, sind in der Nacht auf Donnerstag mindestens acht Menschen bei Schießereien getötet und mehrere verletzt worden. Das bestätigte die Polizei. Über die Hintergründe war in den Nachtstunden vorerst noch nichts bekannt.

Die Großfahndung nach dem oder den Tätern läuft. Die Schießereien sollen sich nach 22 Uhr in zwei Shisha-Bars ereignet haben. Drei Personen sollen dabei in einer Shisha-Bar in der Innenstadt von Hanau, das mit seinen rund 100.000 Einwohnern zum Ballungsraum Frankfurt am Main gehört, getötet worden sein. Fünf weitere Opfer dürfte es in einer Shisha-Bar im Stadtteil Kesselstadt gegeben haben. "Das ist ein furchtbarer Abend, der uns noch lange beschäftigen und in trauriger Erinnerung bleiben wird", wird Hanaus Bürgermeister Claus Kaminsky (SPD) in der Bild zitiert.

Nach jetzigem Kenntnisstand wurden acht Personen bei der Schießerei in #Hanau tödlich verletzt.



?https://t.co/Wl3Ap2mULO — Polizei Südosthessen (@Polizei_soh) February 20, 2020

