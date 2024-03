Mann hatte in Deutschland Kängurus und Lamas im Auto

"Das Fahrzeug war jedoch weder dafür ausgelegt, noch geeignet als Tiertransporter", teilte die Polizeidirektion Görlitz am Ostersonntag mit. Zudem habe der 45-jährige Fahrer bei der Kontrolle am Karsamstag keinerlei Genehmigungen gehabt und behauptet, die Tiere privat in Serbien erworben zu haben. Sie wurden vom Veterinäramt in Obhut genommen. Gegen den Mann wird wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz ermittelt, hieß es.

