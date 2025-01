Influencer nach Raketenschuss in Berliner Wohnung: "Haben das von Araber zu Araber geklärt"

"Wir haben das persönlich geklärt", sagte der Mann "Zeit Online" über ein Gespräch mit dem Besitzer der Wohnung. "Von Araber zu Araber, von Angesicht zu Angesicht."

In einem Video, das der arabische Influencer auf Instagram gepostet hatte, ist zu sehen, wie der Mann aus der Hand eine Feuerwerksrakete zündet und auf ein Mehrfamilienhaus richtet. Dann zeigt die Aufnahme, wie die Rakete durch ein Fenster fliegt und im Inneren explodiert. "Zeit Online" zufolge handelt es sich nach Angaben des Influencers um ein Kinderzimmer. Nach früheren Angaben eines Polizeisprechers wurde niemand bei der Aktion verletzt. Ein Brandkommissariat ermittele wegen versuchter schwerer Brandstiftung.

Mehr zum Thema Weltspiegel Rakete in Mehrparteienhaus gefeuert: Berliner Polizei ermittelt gegen Influencer BERLIN. Ein Video eines Influencers aus der Silvesternacht in Berlin hat Empörung ausgelöst und beschäftigt die Polizei. Rakete in Mehrparteienhaus gefeuert: Berliner Polizei ermittelt gegen Influencer

"Was will die Polizei denn von mir?"

Der Influencer, der "Zeit Online" zufolge nach eigenen Angaben aus dem Westjordanland kommt, hat das Video inzwischen gelöscht und sich in einem weiteren Beitrag bei den Betroffenen entschuldigt. "Zeit Online" sagte er: "Ich wollte niemanden absichtlich verletzen." Was er getan habe, tue ihm sehr leid. Er wisse nicht, wie eine Rakete funktioniere.

Zugleich äußerte er Unverständnis für die Ermittlungen. "Was will die Polizei denn von mir? Denken die, ich bin ein Flüchtling?" Er sei als Tourist in Deutschland, sagte der Mann und kündigte an, wieder zurück in seine Heimat zu fliegen. Dies sei sein vorerst letzter Besuch in Deutschland gewesen.

Er habe infolge der Aktion Rassismus erlebt.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.