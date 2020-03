Fürst Albert II. von Monaco positiv auf Corona getestet

Der Fürst habe sich zu Beginn der Woche einem Test unterzogen. Der Gesundheitszustand des 62-Jährigen gebe keinen Grund zur Sorge, teilte der Fürstenpalast am Donnerstag mit.

Der Fürst setze seine Arbeit im Büro seiner Privatwohnung fort und stehe in ständigem Kontakt mit den Mitgliedern seines Kabinetts und seinen engsten Mitarbeitern, heiß es in der Mitteilung. Der Prinz appellierte an die Bewohner des an der südfranzösischen Küste gelegenen Fürstentums, Kontakt mit anderen auf ein Minimum zu beschränken.

Nur die strikte Einhaltung der Regeln verhindere die Verbreitung des Coronavirus, betonte der Fürst laut Mitteilung. In Monaco gilt derzeit eine Ausgangssperre.