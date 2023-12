Flavio Briatore übernahm Restaurant in Cortina, Anrainer bangen um Tradition

Der Geschäftsmann, der in Italien mehrere Lokale betreibt, hat jetzt das traditionsreiche Restaurant "El Camineto" (Der Kamin) übernommen, dem er einen internationalen Touch verleihen will. Die Einwohner befürchten jedoch, dass die typischen Eigenschaften des Lokals verloren gehen und es zu einem Magnet für Superreiche werden könnte.

"El Camineto" wurde jahrelang von einer Familie aus Cortina betrieben. Das Lokal wurde inzwischen von einem reichen kasachischen Unternehmer übernommen, der daraus ein Luxushotel mit Restaurant machen will. Da das Projekt noch nicht genehmigt ist, will Briatore inzwischen das Lokal betreiben, berichtete die Mailänder Tageszeitung "Corriere della Sera am Donnerstag.

"Davon werden alle profitieren"

"Wir werden Cortina ein internationales Restaurant schenken, davon werden alle profitieren", versicherte Briatore in einer Botschaft anlässlich der Eröffnung des Lokals. Er versprach, dass er lediglich das Menü ein wenig ändern und einige Gerichte und Weine von Spitzenqualität einführen werde.

Die Vereinigung "Die Freunde Cortinas" sieht die Lage anders. Sie befürchtet, dass Briatore, der für seine Lokale für Superreiche bekannt ist, im Restaurant unerschwingliche Preise einführen wird. "Hier geht es nicht um Nostalgie. Die Frage ist, ob die Einwohner Cortinas noch in dem Restaurant speisen und ob einige von ihnen dort noch arbeiten werden können", betonten die Mitglieder der Vereinigung.

"Cortina ist eine der exklusivsten Ortschaften der Welt"

Der Ex-Bürgermeister von Cortina, Gianpietro Ghedina, ist dagegen nicht besorgt. "Cortina ist eine der exklusivsten Ortschaften der Welt, die von Tourismus lebt. Hier sind prestigereiche Marken wie Dior und Prada mit eigenen Luxusshops präsent. Es ist normal, dass ein Unternehmer wie Briatore Interesse für diese Gegend hat", so Ghedina.

Der 73-jährige Briatore betreibt auf der als "Dolce Vita"-Meile bekannten Straße via Veneto in Rom ein Lokal mit dem Namen "Crazy Pizza". Hier wird Pizza in exklusivem Ambiente angeboten. Außerdem besitzt er das bekannte Nachtlokal "Billionaire" an der Costa Smeralda auf Sardinien, in dem Stars aus der Showszene, Fußballer und Models aus der ganzen Welt ein- und ausgehen.

