Erneut Cluster von "besorgniserregender" Variante in Frankreich

Bis Donnerstag seien 37 Infektionen mit der Variante nachgewiesen worden, der Großteil in der Gemeinde Niort, teilten die französischen Behörden am Freitag mit. Es handelt sich um die selbe Virus-Variante, die vergangene Woche bereits gehäuft in einem Viertel von Bordeaux nachgewiesen worden war.

Eine Verbindung zwischen den beiden Clustern konnte bisher nicht nachgewiesen werden. Der als VOC 20I/484Q bezeichnete Stamm ist mit der britischen Variante des Coronavirus verwandt, weist aber eine zusätzliche Mutation (E484Q) auf.

In den kommenden beiden Wochen soll nun in Niort und La Gatine verstärkt auf das Coronavirus getestet werden. Kommende Woche sollen zudem 2.700 zusätzliche Corona-Impfdosen von Pfizer/Biontech und 1500 zusätzliche Dosen von Moderna in Niort eintreffen.

Die Variante VOC 20I/484Q wird von den französischen Behörden als "besorgniserregend" eingestuft. Nachdem vergangene Woche rund 50 Menschen im Viertel Bacalan in Bordeaux positiv auf die seltene Variante getestet worden waren, hatten die Behörden angekündigt, die Impfkampagne in dem Stadtteil deutlich zu beschleunigen.