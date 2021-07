Das sind die schönsten Strände Europas

Reiseliebhaber mussten coronabedingt lange Zeit auf ihre große Leidenschaft verzichten. Nun ermöglichen weitgehende Lockerungen in Europa, dem Fernweh ein Ende zu setzen. Um sich im Urlaub um die wesentlichen Dinge kümmern zu können - dem Entspannen - präsentieren wir Ihnen vorab die schönsten Strände für den perfekten Urlaub. Die Ergebnisse beruhen auf einer Analyse, welche von der britischen Website money.co.uk durchgeführt wurde. Diese bewertete die populärsten Instagram-Hashtags, welche User mit weltweiten Stränden in Verbindung gebracht haben. Anders als sich anfangs eventuell vermuten lässt, befindet sich ein Großteil davon direkt in Europa.

Griechenland/Zakynthos - Navagio Beach

Befindet man sich auf Zakynthos, ist ein Besuch des Navagio Strandes Pflicht. Dieser zählt zu den schönsten Stränden Griechenlands und ist vor allem durch sein gestrandetes Schiffswrack, welches Tabakware nach Griechenland schmuggeln wollte, bekannt. Dieses verleiht der Bucht übrigens auch ihren Spitznamen "Schmugglerbucht". Das millionenfach abgelichtete Aushängeschild Zakynthos' ist lediglich vom Meer aus zugänglich. Möchte man den Strand nur durch das Auge bewundern, gibt es oberhalb der Bucht einen bekannten Aussichtspunkt.

Italien/Sardinien - Cala Goloritzè

Schnorchelliebhaber werden auf jener Bucht am Golf von Orosei durchaus auf ihre Kosten kommen. Das Meer umfasst atemberaubende Blau- und Grüntöne, in welchem sich die farbenfrohen Meeresbewohner sichtlich wohl fühlen. An Land ist der Boden der Bucht mit weißem Kieselstrand bedeckt.

Spanien/Mallorca - Cala Gat, Cala Ratjada

Der knapp 40 Meter lange Strand, welcher sich am Rande von Cala Ratjada befindet, bietet eine bunte Mischung aus kristallklarem Wasser, Bäumen und Kliffen. Spannender Sidefact: Cala Gat bedeutet übersetzt "Katzenbucht". Diesen Namen hat die Bucht der zahlreichen, streunenden Katzen, welche sich früher dort herumgetrieben haben, zu verdanken.

Spanien/Formentera - Cala Saona

Cala Saona ist der perfekte Ort, die Seele baumeln zu lassen und einen entspannten Badetag am Strand zu verbringen. Der Strand befindet sich im Westen Formenteras, knapp eine Viertelstunde vom Hafenort La Savina entfernt.

Portugal/Lagos - Praia do Camilo

Ein Klassiker der Instagram-Urlaub-Hotspots, ist der Praia do Camilo Strand in Portugal. Um zu diesem zu gelangen, steigt man die knapp 200 Stufen neben den eindrucksvollen Klippen hinunter. Belohnt wird man anschließend mit azurblauem Wasser und einem goldenen Sandstrand.

Italien/Kalabrien - Strand von Tropea

Wer gerne von einer spektakulären Kulisse umgeben ist und gleichzeitig aber auch nach Entspannung sucht, ist am Strand von Tropea in Kalabrien bestens aufgehoben. Nach einem Badetag im kristallklaren Wasser, wird man lediglich durch ein paar Treppen hinauf von der Altstadt Tropeas getrennt.

Spanien/Barcelona - Sitges Beach

Der Sitges Strand in Barcelona ist perfekt geeignet, einen Städtetrip mit einem ruhigen Badetag zu verbinden. Durchaus familienfreundlich erweist sich das ruhige Meer der Bucht, weshalb man mit keinem starken Wellengang rechnen muss. Nur wenige Schritte entfernt befinden sich Restaurants und Bars, womit einer kleinen Stärkung nichts im Weg steht.

Drei weitere OÖN-Tipps:

Italien/Sardinien - Spiaggia Capriccioli

"Wie eine Bucht aus dem Bilderbuch" - zahlreiche Touristen haben sich bereits in die Bucht der Nordküste Sardiniens verliebt. Diese bietet ausreichend Platz zum Schnorcheln und nebenbei auch ein atemberaubendes Panorama. Sehr beliebt ist der Spiaggia Capriccioli bei Familien, da das Wasser nicht nur kristallklar, sondern auch seicht ist und somit viel Platz zum gemeinsamen Plantschen einräumt.

Kroatien/Brac - Murvica Beach

Ein Geheimtipp für einen Badetag inklusive "Karabikfeeling", ist die kroatische Bucht Murvica auf der Insel Brac. Besonders gut eignet sich diese versteckte Bucht für jene Urlauber, die es gerne etwas ruhiger haben. Der Strand befindet sich südlich der Insel im gleichnamigen Dorf Murvica. Tipp: die Parkmöglichkeiten sind begrenzt, weshalb es sich lohnt, morgens etwas früher aufzustehen.

Spanien/Mallorca - Playa Es Trenc

Ein Strandparadies der Extraklasse befindet sich im Süden Mallorcas. Die Playa Es Trenc zählt zu den schönsten Stränden der Baleareninsel und ist sehr gut ausgeschildert. Badeurlauber werden hier mit kristallklarem Wasser und einem beinahe weißen Sandstrang begrüßt.