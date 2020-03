Corona-Fälle weltweit in nur zwölf Tagen verdoppelt

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat die rasante Ausbreitung des neuen Coronavirus Sars-CoV-2 am Freitag mit Zahlen veranschaulicht. Es habe etwa drei Monate gedauert, bis die ersten 100.000 nachgewiesenen Fälle bekannt waren, sagte ein WHO-Sprecher in Genf. Die zweiten 100.000 Fälle seien innerhalb von zwölf Tagen erreicht worden. Die Johns-Hopkins-Universität in den USA zeigte in ihren Tabellen am Freitag 245.000 nachgewiesene Fälle weltweit und mehr als 10.000 Tote.

Einen besonders starken Anstieg an Infizierten verzeichnen zurzeit die Vereinigten Staaten. Im bevölkerungsreichsten Bundesstaat Kalifornien wurde daher gestern eine Ausgangssperre verhängt, von der 39 Millionen Menschen betroffen sind.

Gouverneur Gavin Newsom sagte, er rechne mit mehr als 25 Millionen Corona-Infektionen im US-Westküstenstaat, falls keine drastischen Maßnahmen gegen die Verbreitung des Virus ergriffen werden. In einem Brief an US-Präsident Trump bittet der Gouverneur um die sofortige Entsendung eines Krankenhausschiffs, das im Hafen von Los Angeles anlegen soll.

New York stark betroffen

Besonders stark vom Virus betroffen ist die Millionenmetropole New York. Zwischen Dienstag und Donnerstag hat sich die Zahl der Infizierten auf 4000 vervierfacht. Die Dunkelziffer dürfte jedoch deutlich höher liegen. "Mich erinnert das an den 11. September", sagte der Gouverneur des Bundesstaates New York, Andrew Cuomo.

