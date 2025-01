Brand in serbischem Altersheim: 8 Personen ums Leben gekommen

Dieser Artikel wurde um 11:15 Uhr aktualisiert.

Weitere sieben Menschen wurden mit Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert. 13 Heimbewohner kamen unversehrt davon. Das Feuer war gegen 3.30 Uhr ausgebrochen, teilte Sozialminister Nemanja Starovic mit. Erste Anzeichen deuteten darauf hin, dass das Unglück durch Brandstiftung ausgelöst worden sei, sagte er laut Agenturmeldungen.

Nach Angaben des Innenministeriums war die Brandursache noch unklar. Nähere Einzelheiten teilten die Behörden zunächst nicht mit. Auch laut Medienberichten könnte es sich um Brandstiftung gehandelt haben. Das Altersheim soll nach Beteuerungen von Starovic alle notwendigen behördlichen Betriebsgenehmigungen erfüllt haben.

In Serbien, wie auch in anderen Balkanländern, hat sich der Staat aus der Altenpflege weitgehend zurückgezogen. Den Senioren stehen zahlreiche private Einrichtungen zur Verfügung, von denen einige illegal in Betrieb sind.

