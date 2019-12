2010 bis 2019 bisher heißestes Jahrzehnt

Das Jahr 2019 zählt voraussichtlich zu den drei wärmsten Jahren seit 1850, dem Beginn der systematischen Temperaturauswertungen. Das zurückliegende Jahrzehnt sei von "außerordentlicher Hitze, Gletscherschmelze und einem weltweiten Anstieg des Meeresspiegels" geprägt gewesen, erklärte die Weltorganisation für Meteorologie (WMO). Grund dafür seien die durch menschliches Handeln verursachten klimaschädlichen Treibhausgase. Allein 2019 habe die Temperatur nach Auswertung bisher vorliegender Daten um 1,1 Grad Celsius über dem vorindustriellen Niveau gelegen.

Unterdessen ist die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg nach ihrer erneuten Segelreise über den Atlantik zurück auf dem europäischen Festland. Der Katamaran "La Vagabonde" lief am Dienstag in einem Hafen in der portugiesischen Hauptstadt Lissabon ein. Thunberg hat keine Eile, um schnellstmöglich zur Weltklimakonferenz nach Madrid zu kommen. "Ich werde jetzt für ein paar Tage in Lissabon bleiben, um alles zu regeln", sagte sie. Wenn sie sich bereit fühle, werde sie zu einem großen Klimaprotest am Freitag in Madrid weiterreisen.

